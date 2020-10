Violência doméstica. O agressor não tem de morar na casa da vítima

É a recomendação número 12: em caso de violência doméstica, agressor e vítima não têm necessariamente de morar na mesma casa. Os relatores pedem assim para que seja conferida uma maior tutela às pessoas idosas vítimas de crime perpetrado em contexto doméstico. Para que isso seja possível, será necessário mexer no conceito de coabitação do Código Penal.

“A atual redação desta alínea [d) do n.º 1 do artigo 152.º] exige coabitação entre o agressor do crime e a vítima particularmente indefesa em razão da idade. Uma vez que em muitos casos de violência contra pessoas idosas o agressor não vive com a vítima (por exemplo, filho que tem a sua própria casa), alguns comportamentos violentos não são qualificados como violência doméstica à luz do critério da coabitação”, argumenta-se no relatório.

A solução passa por considerar-se que há coabitação desde que o agressor visite a habitação da vítima de forma tão frequente que seja razoável “considerá-lo como membro daquela, mesmo que aí não resida”.

Por outro lado, a APAV reconhece que há poucos dados sobre os diferentes tipos de violência a que a população sénior está exposta — sublinhando que estas agressões são “uma manifestação da generalizada perceção negativa e dos constantes atropelos à autonomia das pessoas idosas” — sendo necessário produzir mais informação, principalmente sobre os fenómenos menos conhecidos e onde pode haver mais cifras negras.

“É premente produzir e disseminar mais informação acerca da violência contra pessoas idosas, em especial aquelas dimensões e tipos de violência que são ainda mais invisíveis do que o fenómeno como um todo, por exemplo, a violência institucional, a violência económico-financeira ou a violência sexual”, escreve-se no relatório. Um dos problemas apontados, e que merece uma recomendação própria, é o abandono de idosos nos hospitais.

Sobre este assunto, defende o relatório que apesar de não existirem estatísticas oficiais, há a perceção de que os casos de abandono, incluindo em instituições de saúde, “é extremamente elevado” sendo urgente compreender as suas causas.

O próprio bullying entre pessoas idosas em contexto institucional, lares e hospitais, deve ser alvo de atenção de forma a que possa haver mais conhecimento sobre as situações existentes.

Ainda entre as várias recomendações para produção de dados, a APAV sugere que se realize um estudo sobre o impacto da população idosa nas contas do Estado — à semelhança do que foi feito em 2003 à população imigrante. O objetivo seria “compreender a ‘economia da terceira idade’ e outras formas através das quais as pessoas idosas contribuem ativamente para a economia”.

Melhorar a imagem, aumentar a formação

Para além das várias mudanças legislativas, as recomendações da APAV também se ligam a questões de mentalidade. “É fundamental desconstruir os mitos que persistem acerca do envelhecimento, dissociando as ideias de envelhecimento, doença e encargos sociais, e conferir às pessoas idosas uma participação mais equitativa e uma visibilidade mais justa.”

Para chegar a essa meta, defende, é preciso capacitar e empoderar os mais velhos para reivindicarem os seus direitos, como se explica no documento: “Nesta necessária mudança de paradigma, as pessoas idosas deixam de ser um sujeito passivo, pessoas que precisam de ajuda e proteção, e passam a ser vistas como seres humanos com direitos.”

Para alcançar este objetivo, que implica mudanças de fundo, há várias recomendações que passam, por exemplo, por abordar estes temas na educação académica das crianças e jovens. “As camadas mais novas da população são, muitas vezes, o motor da mudança do pensamento da sociedade, tendo a capacidade de aprender e de ensinar valores aos outros. Se, desde cedo, desenvolverem o pensamento crítico, mais facilmente reagirão de forma ativa aos estereótipos e preconceitos que lhes são transmitidos pela sociedade.”

Não são apenas as crianças que a APAV defende ser necessário formar sobre estas questões: também os jornalistas fazem parte desse rol. Ainda na comunicação social, uma das recomendações passa por alterar a representação normalmente feita das pessoas idosas. Tão importante como a imagem são as palavras e outra proposta pede que se adotem termos mais adequados no que diz respeito aos cuidadores: cuidadores informais passariam a ser cuidadores familiares, e no caso dos formais passariam a chamar-se cuidados profissionais.

Por último, há mais seis recomendações ligadas ao conhecimento de quem trabalha com idosos e que passam, entre outras, por garantir uma melhor formação dos profissionais de saúde e da área social, assim como dos dirigentes ou proprietários de equipamentos para pessoas idosas.