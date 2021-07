O nome de António Costa, chefe do Governo na altura em que o Novo Banco foi vendido à Lone Star, nunca aparece no relatório da comissão de inquérito às perdas do Novo Banco, pelo menos na versão que foi apresentada esta terça-feira aos deputados e que os partidos à direita já criticaram duramente. Há várias referências a Passos Coelho, a Maria Luís Albuquerque e até (algumas, poucas) a Carlos Moedas. Há, também, muitas críticas ao ex-governador Carlos Costa (decalcadas do “relatório Costa Pinto”), mas poucas ao seu antecessor, Vítor Constâncio. Mário Centeno, ex-ministro das Finanças e atual governador do Banco de Portugal aparece sobretudo num papel professoral, explicando, por exemplo, as consequências perigosas que teria uma liquidação do Novo Banco.

Escrito pelo deputado socialista Fernando Anastácio, o documento foi considerado pelos deputados do PSD e CDS-PP uma “narrativa” parcial: Duarte Pacheco, do PSD, detetou um “enviesamento socialista” e Cecília Meireles, do CDS-PP, disse achar que estamos perante uma tentativa de “branqueamento” e um aproveitamento político ao qual os deputados resistiram melhor noutras comissões de inquérito à banca, recordou. O PS admitiu possíveis alterações ao documento, mas pediu aos deputados que tomem mais tempo para o ler, já que – com uma leitura mais cuidada – vão ver que o relatório é mais equilibrado do que o pintaram na primeira reação – isso foi o que alegou João Paulo Correia, deputado do PS que saiu em defesa do trabalho de Fernando Anastácio.

Além das críticas à Lone Star e à atual administração do Novo Banco (que o Observador referiu, em maior detalhe, aqui), o relatório contém referências políticas que, por si mesmo, contam uma história como ela foi vista pelo relator da comissão de inquérito. Nas cerca de 400 páginas do relatório, disponíveis nesta ligação, a ausência total do nome de António Costa contrasta com as cinco vezes em que aparece Pedro Passos Coelho – que, ao contrário do atual primeiro-ministro, foi chamado a responder por escrito às questões colocadas pelos deputados desta comissão.

Recordando a audição de José Honório, vice-presidente do Novo Banco na equipa de Vítor Bento, o relatório refere “reuniões com Maria Luís Albuquerque, ministra das Finanças, Carlos Moedas, secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Paulo Portas, vice-primeiro ministro, Pedro Passos Coelho, primeiro-ministro e Durão Barroso, presidente da Comissão Europeia. Estas eram reuniões em que, como sublinha o relatório, os responsáveis – todos ligados à direita política – foram informados sobre os “graves problemas que afetavam, em particular, a vertente não financeira do Grupo Espírito Santo” e, também, sobre o “impacto que o colapso deste Grupo poderia ter na economia portuguesa”.

Na primavera de 2014, quando surge o derradeiro aumento de capital do BES, “era do conhecimento de Carlos Costa, Governador do Bando de Portugal, Maria Luís Albuquerque, ministra das Finanças, Carlos Moedas, secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Paulo Portas, vice-primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, primeiro-ministro, e Durão Barroso, presidente da Comissão Europeia, que existiam problemas na vertente não financeira do GES, o qual estaria em iminente colapso, e que a dimensão do problema financeiro seria da ordem dos 7,5 mil milhões de euros”.