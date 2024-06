Rem Urasin, o pianista que trocou a Rússia pelo Algarve: "Quando a guerra começou, senti que não podia continuar a viver lá"

Desde muito novo, desde quando? Quando era criança?

Sim, sim, muito jovem. A minha mãe comprou-me uma piano de brincar e era muito engraçado. Eu já sabia tocar e memorizar algumas melodias. Lembro-me quando a minha mãe comprou um piano real. Foi um excelente dia. Outro dia fantástico foi quando entrei numa escola secundária com ensino musical. Era muito boa e o sistema educacional russo também é.

Foi em Moscovo?

Não, foi em Kazan, onde nasci. Tive uma professora muito boa em Kazan. Acabei a escola secundária em Kazan. E depois é que fui para o conservatório em Moscovo.

Como é que foi essa experiência em Moscovo? Foi muito diferente de Kazan?

Sim, foi diferente, mas não foi assim tanto para mim. Eu já conhecia muita gente da minha idade, muitos músicos, porque tinha participado e tinha ganhado algumas competições a partir dos 15 anos. Tinha feito várias atuações, algumas delas já profissionais.

Conhecia as pessoas, então.

Sim. Fiz também parte de um programa internacional na Rússia muito bom chamado “New Names” para crianças e para jovens até aos 20 e tal anos. Estive nesse programa e conhecia muitos músicos, muitas pessoas. Não foi, por isso, uma mudança muito dramática.

“Senti que era fácil conectar-me e entender a música de Chopin”

Mudando de assunto, foi considerado um embaixador de Frédéric Chopin. Quando é que se interessou pela obra do pianista polaco?

Honestamente, não sei (risos). Existe uma história na família, não me lembro, porque tinha apenas um ano, mas contaram-me. A minha mãe contou-me que eu estava a brincar com alguns brinquedos no chão. Ela ligou a televisão e estava a dar um concerto de Chopin. E pus os brinquedos de lado e comecei a ouvir. Sei que parece uma piada… Mas a minha propensão para a música de Chopin talvez tenha vindo da minha primeira professora de piano que me inspirou.

Como é que a forma de Chopin tocar o influenciou? Como toca piano?

Penso que me influenciou muito. É muito difícil dizer porquê, é um pouco irracional.

É música, é irracional?

Não, há muitas coisas racionais na música. Claro que não é uma ciência precisa e há muitas coisas que vêm da intuição. Vou dizer uma coisa estúpida, mas o problema é que todas as pessoas que gostam [de Chopin] e que tocam Chopin sentem que são as que melhor interpretam e as que sentem melhor Chopin. Melhor do que qualquer pessoa. Vou dizer que senti isso, que senti mesmo a música dele, até porque via pelas reações da audiência. Talvez fosse porque a música de Chopin foi mais fácil de entender para mim, o significado da música. A música não é apenas uma bonita harmonia ou melodia; existe uma mensagem que o compositor quer enviar. Penso que não é uma boa ideia tentar colocar essa mensagem em palavras, porque a música perderia significado, assim como a existência da música. De qualquer modo, eu senti que era fácil conectar e entender a música de Chopin.

Viajou pelo mundo e, pelo meio, ganhou alguns prémios. Como é que foi essa experiência de atuar em tantos países e diante de todas culturas? Havia diferentes reações do público?

Sim, depende da cultura. Existem tradições e diferentes formas de ouvir a música. Por exemplo, quando fui ao Japão pela primeira vez, fiquei surpreendido a tocar para japoneses. Existe muita disciplina, mas as pessoas são muito temperamentais. No entanto, eles não mostram quase nenhuma emoção até o fim do concerto. Parecem frios. Mas depois o aplauso… Consegue sentir-se no palco. No final do concerto, eles reagem de forma efusiva. É diferente em vários sítios.

E aqui em Portugal? Tocou no Centro Cultural de Belém no final de maio. Como é que foi essa experiência de tocar pela primeira vez em Lisboa, como é que foi a reação do público?

Foi uma reação muito boa. Senti que o público que mesmo que eu tocasse. Sente-se isso. As pessoas estavam atentas e queriam saber, não era apenas diversão. Adoro o silêncio quando toco. Às vezes isso é respeitado, outras vezes não. Na China é um problema.

Na China? Fazem barulho?

Sim, às vezes. Mas em Portugal… Já toquei algumas vezes, especialmente no Algarve — onde moro e onde estive pela primeira vez em Portugal —, e há silêncio.