Por outro lado, não deu nenhuma morada exata — com tinha feito até aí —, apenas referiu que podia ser encontrado através do consulado de Portugal naquele país. Este é um facto insólito porque Rendeiro não era funcionário diplomático nem tinha livre acesso às instalações consulares.

Pior: esta ausência verifica-se quando os autos do processo da falsificação da contabilidade está prestes a transitar em julgado. É precisamente no dia 15 de julho que o plenário do Tribunal Constitucional recusa a sua reclamação. Ou seja, a estrada dos recursos fecha-se definitvamente para Rendeiro.

E porque razão não foram emitidos mandados de detenção? Porque o dia 15 de julho é o último dia de trabalho dos tribunais e em férias judicias (que terminaram a 1 de setembro) só são tramitados processos urgentes. Ora, só os autos com presos é que são considerados urgentes.

A última viagem

Como nenhum alerta vermelho disparou junto do Ministério Público e dos diferentes tribunais que têm os quatro processos do BPP em mãos — com destaque para os autos que estavam no Tribunal Constitucional e que estavam prestes a transitar em julgado —, João Rendeiro repetiu o que já tinha feito na Costa Rica.

Sabendo desde o fim das férias judiciais que o Tribunal Constitucional estava prestes a declarar a sua pena de prisão como transitada em julgado, Rendeiro viajou para Londres alegando que iria tratar de problemas de saúde no dia 12 de setembro. Desta vez, não demorou quatro dias a informar que estava ausente do país, mas apenas 24 horas. Mas voltou a indicar instalações diplomáticas de Portugal como ponto de contacto.

A 20 de setembro, o Supremo Tribunal de Justiça emitiu a nota oficial de trânsito em julgado do acórdão condenatório de João Rendeiro e de Paulo Guichard.

Foi só aqui que houve uma reação do Ministério Público, sendo que o próprio Banco Privado Português (BPP), assistente no processo, contra-atacou em toda a linha. Através do escritório Cuatrecasas, o BPP enviou dois requerimentos para diferentes processos do caso BPP a solicitar o seguinte:

A baixa dos autos do processo de falsificação da contabilidade do BPP, que tinham transitado em julgado, para a primeira instância para execução da pena de prisão de João Rendeiro e de Paulo Guichard — que, entretanto, tinha interposto um segundo recurso para o Tribuna Constitucional que não foi admitido no dia 27 de setembro pela Relação de Lisboa.

A alteração das medidas de coação no processo dos prémios que teve condenação em maio de 2021 mas que ainda está longe de transitar em julgado.

Dois dias depois de Rendeiro ter assumido a fuga, continua a não haver mandado de captura no único processo que já transitou em julgado

A juíza Tânia Loureiro despachou favoravelmente os requerimentos do Ministério Público e do assistente em apenas 24 horas e acabou por ser a única magistrada judicial que tentou agir — tarde demais, é certo. Não só ordenou a João Rendeiro para indicar a sua morada exata em Londres em 48 horas (prazo que terminou na quarta-feira), como determinou que o ex-banqueiro teria de estar em Lisboa esta sexta-feira para ser interrogado no âmbito da alteração das medidas de coação.

Se tudo tivesse corrido dentro na normalidade — isto é, caso João Rendeiro não tivesse planeado a fuga antecipadamente —, o arguido ter-se-ia apresentado e, provavelmente, teria ficado sem o passaporte, proibido de viajar para o estrangeiro e obrigado a apresentações periódicas numa esquadra policial próxima da sua área de residência.

Mas não correu. Perante a resposta (“não é sua intenção regressar a Portugal”), a magistrada decretou a prisão preventiva e emitiu o mandado internacional de captura para que a medida de coação máxima seja cumprida.

Esta sexta-feira ficou igualmente a saber-se que o Tribunal da Relação de Lisboa ordenou a baixa dos autos do processo de falsificação da contabilidade onde, perante o trânsito em julgado, há de facto duas penas de prisão efetivas a cumprir por parte de João Rendeiro e de Paulo Guichard.

É expectável que na próxima segunda-feira seja emitido o segundo mandado de captura internacional em nome de João Oliveira Rendeiro. Quanto a Guichard, garantiu ao Observador que pretende viajar do Rio de Janeiro (onde mora há vários anos) para se apresentar em Lisboa e cumprir a pena de prisão de 4 anos e oito meses.