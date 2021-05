Segundo a responsável de recursos humanos da empresa, o “teletrabalho foi opcional desde sempre”, mas esta não foi uma opção viável para todos, uma vez que a empresa não forneceu qualquer equipamento informático para que as funções pudessem ser realizadas a partir do domicílio. “Se tivesse direito ao equipamento, preferia estar a trabalhar em casa”, garante um dos funcionários abordados pela equipa de inspetores da ACT. “Não tenho computador próprio”; “a minha internet está sempre a falhar”; “não gosto de estar sempre em casa” são, por outro lado, algumas razões apontadas por quem prefere trabalhar no local.

No início deste mês, a direção deste serviço de call center decidiu retomar o trabalho presencial por considerar que os trabalhadores em causa são considerados profissionais de saúde e, por isso, não têm de obedecer à obrigatoriedade do teletrabalho. Por outro, lado, defende que “estavam reunidas todas as condições de segurança necessárias”, uma conclusão baseada no facto de, entre abril e maio, a maioria dos trabalhadores ter sido vacinada contra a Covid-19 com a primeira dose, vacinas essas disponibilizadas pela própria empresa. Duas justificações que a ACT promete analisar e avaliar após a visita.

A responsável pelo departamento de recursos humanos garante que os 48 lugares de trabalho são fixos e o material informático é exclusivo de cada trabalhador. “Neste momento, estamos a funcionar com quatro grupos, de 10 a 20 pessoas, que trabalham em turnos diferentes, sendo que entre as 11h e as 17h é quando está aqui o maior número de pessoas”, explica. No entanto, a regulamentação do tempo de serviço é mais um motivo de preocupação para os inspetores, especialmente depois de ouvirem alguns depoimentos na primeira pessoa.

“Trabalho no turno das 11h às 20h, mas só saio quando terminarem todas as chamadas. Essas horas extraordinárias não são pagas e neste horário é comum existirem várias chamadas em espera.” Perante o relato deste trabalhador, a ACT pede o registo do tempo de trabalho de um funcionário aleatório no último mês, com as devidas pausas para descanso e almoço discriminadas. O documento chega, 20 minutos depois, incompleto, apenas com as horas de login e logout do trabalhador no sistema operativo, o que leva a equipa de inspetores a avisar que irá solicitar documentos mais detalhados por e-mail.

Dos supervisores, protegidos com placas de acrílico e sentados num patamar mais elevado, aos assistentes administrativos do call center, separados por poucos centímetros, todos usam máscara ou viseira, materiais que são fornecidos pela empresa, assim como o álcool gel, com o qual borrifam as mãos antes de começarem a tocar no teclado do computador.

Apesar de as três janelas estarem fechadas, a sala tem uma máquina que assegura a renovação do ar. Já a copa, do outro lado do corredor, tem uma lotação reduzida a 11 lugares e é partilhada com profissionais de saúde que trabalham noutros pisos do edifício. “Deveriam ter a lotação deste espaço escrita na porta”, realça a inspeção. Atrás da porta da sala de trabalho estão afixados os horários mensais das equipas, mas o mapa de férias está apenas disponível online. “O mapa das férias teria que ser afixado em suporte papel obrigatoriamente até ao dia 15 de maio, o que não aconteceu”, alerta a equipa da ACT, admitindo que a situação global na empresa “é altamente melindrosa”.

“O teletrabalho é tecnicamente possível, mas a interação humana é fundamental”

Numa empresa tecnológica do ramo automóvel, que presta serviços administrativos e financeiros a nível internacional, trabalham diariamente e em regime presencial entre 70 a 80 colaboradores. A formação de novos colaboradores é a principal razão para o aparente incumprimento da lei. “Apesar de no nosso caso o teletrabalho ser tecnicamente possível, o processo de formação e de coordenação torna-se muito difícil à distância, muitas pessoas são novas e a interação humana é fundamental”, justifica o responsável.