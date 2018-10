O Observador esteve na cidade dos red devils, assistiu ao Manchester United-Juventus, percebeu que já ninguém quer José Mourinho e que Ronaldo consegue ser ídolo e tabu. Leia a reportagem.

Partilhe

“Já o transportei umas vezes, a ele e ao adjunto… É um tipo baixinho, até. Nunca sorri, esse Mourinho!” — foi desta forma que começou o dia em Manchester, logo à saída do aeroporto, em conversa com um taxista. “John” — chamemos-lhe assim — é adepto fervoroso do Manchester United, “desde sempre”, e gaba-se de já ter transportado vários jogadores (“Ainda noutro dia levei o Jesse Lingard”, conta). “Os jogadores já não o respeitam”, diz o condutor que afirma não falhar um único jogo em Old Trafford. O centro da cidade ainda estava a uns 20 minutos de distância mas olhando para as ruas quase desertas e cinzentas, nunca se imaginaria que nessa noite ia haver jogo grande.

O United jogaria contra a Juventus, para a Liga dos Campeões, estando a atravessar uma fase conturbada sob o reinado do português José Mourinho e, a somar a tudo isto, havia o regresso, pela segunda vez desde que saiu do Reino Unido, de Cristiano Ronaldo à sua segunda alma mater (a seguir ao Sporting) — estando o próprio CR7 a atravessar o momento mais conturbado da sua carreira. As expectativas eram altas, mas na cabeça dos adeptos dos Red Devils só havia um pensamento: Mourinho já não é bem visto aos comandos da equipa encarnada. “Bring back Alex Fergusson!” — a última frase proferida por “John” só o confirmava.

Esteve um dia frio e cinzento em Manchester, aquele clássico em terras de Sua Majestade. Até poucas horas antes do jogo, ninguém adivinharia que era dia de jogo grande — o maior, talvez, desta fase de grupos da Liga dos Campeões. Ruas quase desertas e nem um pingo de vermelho e branco nas ruas. Sinal da crise vivida em Old Trafford? Talvez. A verdade é que só quando Denis Law falou é que a famosa mística dos red devils deu um ar de sua graça.

Na apresentação oficial de um uísque especial feito em parceria entre o clube inglês e a Chivas, o grande convidado era a lenda que ajudou a roubar ao Benfica a Taça dos Campeões de 1968 (o tal destilado comemora a data redonda, 50 anos). “Em 1958, o Manchester United perdeu metade da sua equipa naquele trágico acidente de avião. Se pensarmos que o Sir Matt Busby sobreviveu ao desastre e, dez anos depois, conquistou a Taça dos Campeões… É simplesmente incrível, não é?” — foi esta a primeira intervenção do homem que Sir Alex Fergusson tinha como ídolo, o único escocês vencedor da Bola de Ouro (um ano antes de Eusébio). Com o natural peso da idade já sobre si, Law falava para o pequeno auditório com um olho semicerrado. Mesmo assim, boa disposição e não lhe faltava: “Quando jogas com pessoas como o Bobby Charlton e o George Best, é fácil estares sempre a ganhar”, afirmou de sorriso na cara.

“Vocês são demasiado novos para se recordarem disto” atirou, antes de dar umas luzes sobre como era jogar naqueles tempos. A partir de novembro os relvados viravam campos de lama, não têm ideia do que isso era!”, explicou. Sobre a fama de ser um jogador agressivo — por vezes demasiado —, Denis, o homem que inspirou os país de Dennis Bergkamp a nomearem o seu filho (ficou com mais um “n” porque o registo civil holandês não reconhecia o nome só com um), culpa… a mãe: “Ela sempre me disse que se algum menino me desse um pontapé, eu devia dar-lhe outro com mais força.” Aproveitou a deixa para recordar a primeira vez que foi expulso, numa partida perto do Natal, que lhe rendeu um mês de suspensão — “Calhou mesmo bem porque pude passar as festas com a minha família, na Escócia! Passei a fazer isso todos os anos! [risos]”.

O tom divertido da conversa só foi agitado quando o questionaram sobre que ele achava dos avançados do Manchester United: “Gosto muito daquele miúdo muito rápido que nós temos, desculpa mas não sei pronunciar o nome dele [Marcus Rashford], aliás, quase não consigo dizer o nome de nenhum dos nossos três avançados [Romelu Lukaku e Anthony Martial], quem me dera conseguir.” No seguimento da sua intervenção revelou que ainda se sente entusiasmado pela força atacante do clube que já representou, que gosta de ver golos, futebol atacante e jogadores que passam para a frente “e não para trás”. A lenda dos red devils depois escolheu não dizer mais nada, afirmando num tom meio brincadeira, meio a sério que os temas de conversa tinham ficado “bastante sérios”.

Terminada a conversa ficava a faltar o grande jogo em si, o histórico duelo com a Juventus, clube que mais vezes defrontou o United na Liga dos Campeões (12 encontros, cinco vitórias, dois empates e cinco derrotas) e que tantas ligações partilha com o clube de George Best, ora veja-se: o guarda-redes Edwin van der Sar foi um ícone de ambos os emblemas, assim como Paul Pogba, por exemplo, e, claro Cristiano Ronaldo.

O elefante na sala dos Devils

Mourinho queixou-se do trânsito à volta do estádio e chegou mesmo a sair do autocarro que trazia os seus jogadores e fazer parte do trajeto até ao estádio. Nessa mesma altura, enquanto o treinador português “descolava do pelotão”, o Observador estava num táxi com mais dois adeptos do Manchester United. Filipe é norte-americano de ascendência colombiana, nasceu em São Francisco mas mora no Reino Unido “há uma série de anos”; Graeme é escocês, não mora em Inglaterra e isso fez com que passasse “uns vinte anos” sem vir a Old Trafford (“Da última vez que tive aqui tinha uns 15 anos!”). Duas pessoas diferentes, dois estilos de conversa distintos.

“Eu odeio o Mourinho, mas quero que o United destrua aquele violador!” — Foi desta forma seca e direta que Filipe quebrou o gelo e destapou o elefante na sala. Durante o dia, nem na televisão nem nas ruas se ouvia alguém a falar do alegado caso de abuso sexual que envolve o CR7. “Tenho a certeza que ele o fez, o Der Spiegel é um dos melhores sítios para jornalismo de investigação!”, acrescentou. “É capaz de ser verdade, sim. Eles nunca publicariam uma coisa tão impactante se não tivessem a certeza”, acrescentou Graeme. Num dia inteiro passado entre adeptos de futebol e, acima de tudo, do Manchester United, não houve ninguém a falar do polémico caso. Sempre que se tentava puxar o assunto, a resposta era sempre algo como: “Ui… É muito complicado, uma tristeza”. Se já não era exagero considerar este tema como sendo tabu, aquilo que se viu e não ouviu na cidade onde Ronaldo explodiu só o confirma. Até Marta, uma rapariga espanhola que bebericava um refresco de laranja na zona de comidas em Old Trafford pareceu querer evitar o assunto. Afirmou que achava tudo “demasiado específico e detalhado” para ser mentira, mas não tardou em desviar o tema da conversa e contar que os seus irmãos , “madrileños desde nascença”, gozaram com ela quando souberam que ia ver “o Judas” jogar.

Pelos vistos não é só em Portugal que Cristiano parece ser “demasiado grande” para estar associado a um possível crime desta natureza. Fica a ideia de que meio mundo continuará a assobiar para o ar e evitar o tema. Até quando? Quem sabe. Independentemente de tudo isto, os adeptos do United não conseguiram ignorar o português que em tempos tanto lhes deu.

“Welcome home”, era o que se lia em muitos dos cartazes que salpicavam as bancadas do Teatro dos Sonhos. Visitados e visitantes ainda só faziam exercícios de aquecimento quando Ronaldo foi logo recebido com aplausos. Discreto e concentrado, agradeceu. Discreto e concentrado manteve-se também durante quase toda a partida.

Há sempre um momento em que todos nos apercebemos que está na hora de passar testemunho, dar hipótese a outros de crescer, aparecer e brilhar. Por muito que Edward, o colega do lado na bancada este de Old Trafford, quisesse que Cristiano tivesse regressado a Manchester, admite que a Juventus pode ter sido uma boa opção. “Tem menos jovens talentos que outras equipas, menos possibilidades de ficar no banco a vê-los jogar. Ao menos ali ainda tem protagonismo”, revelou. Seja verdade ou não, o que é certo é que na Vecchia Signora o astro português está longe de ter o protagonismo de outros tempos — pelo menos dentro do campo. Durante todo o jogo — dominado pela Juve do início ao fim— não soltou aquelas suas arrancadas típicas ou desmarcações fulminantes. Mais reservado, deixava as correrias para o jovem Dybala, o “mascarado” que gelou o estádio quando aos 17 minutos limitou-se a encostar a bola para dentro da baliza. Ora aqui está a tal transição: A Jóia, como é conhecido o argentino, está com espaço para brilhar e Cristiano parece feliz com isso.

A partir do golo dos bianconeri o estado de espírito nas bancadas esmoreceu. Os 73.946 adeptos que nos arredores do estádio já entoavam cânticos de apoio passaram a não se levantar das cadeiras tantas vezes, a deixar maiores intervalos de tempo entre os gritos “United! United! United!”. Até aqui, tudo corria bem, até a invasão de campo aos três minutos foi tida como piada: “Se era para fazer isto mais valia ter feito no fim, assim ainda via o jogo!”, comentou alguém nos lugares de trás. O United jogava de forma aborrecida, não parecia estar interessado em dar velocidade ao jogo e criatividade nem vê-la. “O Mourinho perdeu a sua magia”, comentou Patrick. “Ele antes tinha aquela mentalidade ‘somos nós contra o Mundo’ e os jogadores alinhavam. Agora não, já não o respeitam.” O percurso do técnico português parece cada vez mais sinuoso, a pressão é cada vez maior mas o que vale é que os adeptos ingleses (hooligans à parte) são dos mais civilizados que existe. Nunca criticaram o árbitro, por exemplo, e preferiram sempre culpar os jogadores pelo falhanço de uma jogada — a demonstração clara de uma mentalidade “se estamos mal é culpa nossa, não dos outros”, algo que o futebol português podia adotar.

Se mais provas fossem necessárias para demonstrar do que são feitos estes adeptos, basta recordar o momento de extremo perigo para as redes de De Gea quando o próprio defendeu um remate espetacular do capitão da Seleção. Aplaudiram tanto a tirada acrobática do guarda-redes espanhol como o pontapé de Cristiano (“Que jogada fantástica!”). Até aplaudiram Dybala quando este foi substituído.

A selfie e a apoteose

O cronómetro ia correndo e com ele desapareciam as esperanças dos red devils, tanto dos que estavam nas bancadas como dos que estavam em campo. Numa das últimas jogadas do encontro, Rashford está junto à linha lateral, pede a bola a Young e este faz um passe disparatado. O jovem desiste do lance e faz aquele agitar de braços típico de quem quer dizer “olha, que se lixe” e não pode. Apesar do pequeno ressuscitar motivado pela bola de Pogba ao poste, os fãs já davam tudo por perdido e começaram a sair do estádio quando ainda faltavam quase 15 minutos para o fim.

Aos poucos ia acontecendo um autêntico êxodo nas bancadas e quando soou o apito final o estádio já tinha perdido quase metade da sua ocupação. Quem saiu mais cedo, porém, acabou por perder o melhor drible da noite e a selfie que seguramente vai render uma chuva de likes nas redes sociais. A equipa italiana foi agradecer aos seus adeptos com um salto de mãos dadas — por esta altura, o plantel do United já devia estar a sair do banho, abandonara o relvado rapidamente — e, quando regressava ao túnel, o segundo invasor da noite começou a correr na direção dos bianconeri. Quem é que ele procurava? Ronaldo, claro. O veloz infiltrado quase conseguiu chegar ao português, antes de ser placado por dois seguranças. Cristiano foi ter com ele, pediu calma aos stewards e tirou uma foto com o invasor. Enquanto tudo isto acontecia, de trás surge outro intrépido invasor, um rapaz pequeno que viria a dar alguma alegria ao ingleses que ainda estavam nos seus lugares ao fintar três seguranças e arrancar das bancadas um coro de “Olés!” e muitos sorrisos.

Resolvida a confusão, CR7 prosseguiu sozinho — foi o último jogador a sair do relvado — com todo o estádio a gritar o seu nome. O português ripostou com acenos e as mãos junto ao coração. Costuma-se utilizar a expressão “o regresso do filho pródigo” para episódios deste género, porém, dada a incerteza pesada que recai sobre o jogador (pelos piores motivos possíveis), é preferível guardá-la para outro momento — da mesma forma que Cristiano ainda guarda o seu amor e admiração pelo universo que é o Manchester United.

O Observador viajou a convite da Chivas

Continuar a ler