Reportagem. Nuno Melo na estrada a pedir que o CDS se dê novamente "ao respeito"

Faltam três minutos para as onze da manhã e não há sinal de Nuno Melo. Na esplanada do La Escala, na Rua do Bocage, em Faro, Mónica Guedes Ferreira, líder da distrital do CDS/Faro, conversa com meia dúzia de militantes, defronte para a sede do partido, entalada entre o edíficio do Inatel e o Faro Boutique Hotel. Lá em cima, no segundo andar do número 64, as persianas ainda estão por abrir. A dirigente revelaria mais tarde que há mais de um ano que não entrava naquele espaço, hoje mais um pousio para ocupar os tempos livres da JP do que uma sede partidária.

Entrando, não seria difícil de adivinhar a ausência de um inquilino zeloso: caixas de cartão por todo o lado, esfregonas e vassouras, parafernália de campanha esquecida e amontoada, um televisor algures dos anos 90, o retrato de um jovem Paulo Portas logo à entrada, o cheiro típico de uma casa há muito fechada. “Mantenham as portas abertas“, pede Mónica Guedes Ferreira, algo embaraçada.

No que seria originalmente uma sala com marquise, uma secretária e não mais do que 20 cadeiras iam servindo os militantes algarvios que esperam pacientemente Melo. Há lamentos sobre o estado do partido, fala-se do Chega e do PSD, mas também sobre a falta de contacto com a direção e de um rumo evidente para o partido. Pormenor: não há um único retrato de Francisco Rodrigues dos Santos nas paredes brancas. Dois anos depois de ter sido eleito líder do CDS, “ainda não enviou sequer uma fotografia”, queixar-se-iam mais tarde os presentes. É o único que não enfeita a sede.