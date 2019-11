Uma pequena provocação. Dívida muito alta, como já disse; poupança em mínimos históricos; salários e produtividade baixos; carga fiscal em máximos históricos. Isto é a descrição de um país preparado para tempos difíceis?

Eu não concordo com o terceiro ponto.

Com a descrição do salários baixos?

Não, com a produtividade. Acho que a produtividade tem melhorado bastante, é a minha opinião. É notável que a evolução que o país teve. Porque o maior sucesso que tivemos em políticas públicas neste século foi no financiamento da investigação. Foi na qualificação da capacidade de gerar conhecimento. E essa capacidade de gerar conhecimento passou para as empresas. Nós hoje temos empresas extremamente competitivas no plano global. O que acontece é que o nosso país tem este ano – pelo sexto ano consecutivo – uma balança de bens e serviços equilibrada, porque o país tem que reduzir a dívida externa total. Não é a só a dívida externa do Estado, é também das empresas e dos particulares. Portanto, nós temos de reduzir a dívida externa total que está em números altíssimos.

Como?

E isso só é possível com balanças de bens e serviços equilibradas e até desequilibradas no sentido superavitário. E eu entendo que essa grande modificação se está a fazer na sociedade portuguesa. Nós temos hoje um tecido empresarial de pequenas e médias empresas muito competitivo. Só estou a referir-lhe… é óbvio que era bom se crescêssemos como a Irlanda, mas a Irlanda para crescer o que está a crescer teve uma outra história e tem a possibilidade não apenas de jogar com a União Europeia e a sua presença na UE, mas também como uma plataforma privilegiada de relacionamento com o Atlântico Norte, nomeadamente com os EUA e o Canadá. E nós ainda estamos muito longe do que seria desejável.

Discorda da questão da produtividade, mas na parte da dívida a minha questão é até que ponto acha que este governo – no último mandato e no que começou agora – está a fazer o suficiente para a reduzir, à velocidade que seria desejável.

Eu não vi ainda nada, porque não vi a peça mais importante – que é o Orçamento do Estado para 2020. E isso é que vai uma moldura. Mas fiquei bastante tranquilo quando ontem o primeiro-ministro, no debate, disse ‘não contem comigo para fazerem alterações que possam afetar a economia e que possam afetar o aforro’. E, portanto, não acredito que vamos ter instabilidade nessas políticas, porque é fundamental termos políticas económicas estáveis, para que os agentes económicos formem convenientemente as suas expectativas e, com as suas expectativas sãs, possam conduzir a uma economia com melhores resultados.