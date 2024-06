Retrato da mini-Turquia em Dortmund, tão grande como Lisboa e Porto juntos. É neste ambiente que Portugal faz o segundo jogo do Euro

“Trabalho cerca de 17 horas por dia. Aqui, na Alemanha, temos de trabalhar”

Chegamos à porta do Consulado da Turquia em Essen, a maior das cidades em redor de Dortmund. Apesar do relógio tocar apenas nas dez da manhã, o movimento já é muito. Porquê, numa terra que não é capital de estado e que é até ofuscada por outras mais mediáticas à sua volta? Um funcionário explica-nos. “Este é o segundo maior consulado do país inteiro, só atrás de Berlim. Para além disso, fica no meio de outros dois, o de Colónia e o de Münster. É mais central”. E essa centralidade nota-se no movimento. Tanto que o segurança à porta não tem mãos a medir e tenta acelerar quem demora mais na entrada. “É um dia de muito trabalho. Como pode ver, está sempre a chegar gente”, justifica-se o responsável pela comunicação do Consulado para o facto de o cônsul-geral não poder falar connosco. Isso não será um problema, porque o que não falta em Essen e nas cidades vizinhas são imigrantes turcos dispostos a conversar.

Ao almoço, quando perguntámos a um grupo de alemães onde é que os poderíamos encontrar, a resposta teve banda sonora de risos e foi um: “Em todo o lado”. Em cada esquina, um restaurante de kebab. Uma lojinha de recordações. Uma de reparações de telemóveis. Cada uma com alguém oriundo da Turquia. Marcámos rota então para o Yeşiíl Market, um supermercado turco no bairro de Altendorf. Lá dentro, num espaço ainda consideravelmente grande, apenas sete pessoas a fazer compras. Falámos com todas. Todas turcas. Os funcionários o mesmo, todos eles com origem na Turquia, e todos com outro denominador comum: a dificuldade em falar inglês. Ali, só turco ou alemão, tal como nas paredes enfeitadas, com bandeiras da Turquia ou posters de paisagens do país. Cedo percebemos que este bairro tinha grande predominância turca e por isso bastou atravessar a estrada para encontrar nova oportunidade de conversa.