“Chamávamos àquilo o RevoHell“, o ‘Revo-Inferno’, recorda uma ex-colaboradora da Revolut em Portugal. A mesma ex-colaboradora que se despediu da unidade da empresa em Matosinhos alegando ter sido vítima de assédio sexual após uma festa com colegas – num caso que a empresa viria a considerar, oficialmente, ser um caso “pessoal” entre ela e um superior hierárquico. “Tratam as pessoas como lixo, sempre a ameaçar toda a gente com despedimento – é pior do que trabalhar em telemarketing”, diz quem lá trabalhou. E em vez de corrigir os processos e “aprender com os erros”, como já várias vezes prometeu o fundador – o russo Nik Storonsky – os problemas agravaram-se nos últimos meses, com a necessidade de cortar custos devido à crise económica e à Covid-19. Mas a empresa garante ter agido sempre de acordo com a lei e jura que pretende continuar em Portugal, onde já soma 500 mil clientes.

A AICEP ajudou a Revolut a instalar-se em Matosinhos, em maio de 2019, num escritório onde a maioria das pessoas trabalha em chats de apoio ao cliente, ajudando utilizadores de todo o mundo com os problemas que tenham com as suas contas no banco digital. A proficiência em línguas, a proximidade de boas universidades e o clima foram, disse a Revolut na altura, as principais razões para a decisão – Portugal era o “equilíbrio perfeito entre o custo e a qualidade das operações”.

Mas a investigação do Observador revela que a gigante fintech sediada em Londres trouxe para o país a “cultura de trabalho tóxica, de alto a baixo” pela qual há anos é criticada por quem lá trabalha ou trabalhou – basta ler algumas das críticas no portal GlassDoor, que ajuda as pessoas a antecipar o ambiente e condições de trabalho nas empresas. “Uma cultura em que não se dá apoio a ninguém e uma cultura baseada no medo que faz com que não exista colaboração nem abertura – não existe nem a mais vaga compreensão de como se estimula o talento, para tirar o melhor de cada pessoa. Um caos completo“, diz uma dessas críticas no GlassDoor.

Um artigo publicado no início de junho na revista Wired – assinado pelo jornalista Emiliano Mellino – falava sobre os problemas na unidade polaca (e também sobre alguns em Portugal). Daí, o Observador partiu para uma investigação própria que desvendou casos tão ou mais graves do que aqueles que foram relatados pela revista. As 17 questões enviadas à empresa tiveram, inicialmente, respostas vagas – mas, após insistência, a Revolut defendeu-se dizendo, por exemplo, que nos casos em que se tornou inevitável dispensar funcionários se “lutou para que essa experiência seja o menos dolorosa possível”, frisando: “Em cada caso e em cada país cumprimos com todas as obrigatoriedades legais”.

Em Matosinhos, saíram 10 pessoas por mútuo acordo nos últimos meses, além de mais uma que saiu por eliminação do posto de trabalho. Segundo um desses ex-colaboradores, a empresa funciona com uma “vergonhosa falta de ética para com as pessoas” — no seu caso, saiu em meados de maio depois de a Revolut o ter abordado com uma proposta que “só quem é estrangeiro ou não conhece as leis é que, na inocência, pode cair na esparrela”. Esse foi um caso em que a empresa invocou quebra de performance para tentar pressionar o trabalhador a assinar uma saída por mútuo acordo – o que não faz sentido à luz da lei portuguesa.

O Observador ouviu histórias de pessoas que dizem ter sofrido uma pressão sufocante, nalguns casos terminando em baixas médicas por exaustão psicológica. E pessoas que denunciam uma desorganização grave, com histórias como as de trabalhadores convidados com um salário e contratados por outro, bem mais baixo. E houve o tal caso de alegado assédio sexual que a empresa garante ter investigado: mas no final, disse ter ficado “satisfeita” porque, entre outras iniciativas, o alegado agressor aceitou fazer um teste de polígrafo. Só que, segundo a documentação a que o Observador teve acesso, as perguntas que terão sido feitas nem sequer correspondiam às alegações em causa.

Um trajeto marcado por escândalos

Em menos de cinco anos, desde a criação do que começou por ser uma startup, a Revolut tornou-se o maior símbolo das fintech, as empresas inovadoras de banca digital que mordem os calcanhares dos bancos tradicionais. Atingiu esse estatuto – e chegou a um valor de cinco mil milhões de euros – começando por oferecer aos clientes um cartão em que se cobra zero, ou perto de zero, por uma série de operações (como conversão cambial e envio de dinheiro para outros países) pelas quais os bancos sempre cobraram comissões, por vezes elevadas. “Os bancos levam-vos o couro e o cabelo”, disse Nik Storonsky quando o Observador o entrevistou em Lisboa, em novembro, à margem da Web Summit.

Mas o trajeto da Revolut tem sido, também, marcado por vários escândalos – um dos piores foi a notícia de que a empresa teria desligado, durante alguns meses, um importante controlo de segurança contra o risco de branqueamento de capitais. O caso resolveu-se, mas foi um duro golpe para este banco digital que começou por ser muito popular entre os jovens que viajam muito, mas que já obteve licença bancária na zona euro e quer afirmar-se cada vez mais como um banco para o dia-a-dia de qualquer pessoa, não só para viajantes.

O que parece estar a ser bem mais difícil de resolver é a “cultura laboral tóxica”, “soviética”, como descreveram ex-colaboradores portugueses e estrangeiros. Isto apesar de há cerca de um ano, quando surgiram as primeiras notícias, Nik Storonsky ter reconhecido que a empresa tinha cometido “erros” dos quais não se “orgulhava”, mas que tinha passado a dar uma maior importância à “cultura laboral” e ao bem-estar dos colaboradores. “Cometemos erros, mas estamos a aprender“, garantiu o co-fundador.

Mesmo tendo obtido quase 500 milhões de dólares numa ronda de financiamento recente (realizada poucas semanas antes dos lockdowns mundiais), a pandemia levou a Revolut a dispensar oficialmente 62 trabalhadores, no total – 11 foram em Portugal. Mas terá havido mais pessoas a sair da empresa, com recurso a métodos que fazem com que já há quem tenha decidido fechar a conta e recomende a outros que façam o mesmo. É o caso de Paul Armstrong, colunista da Forbes.