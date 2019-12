Depois das pesagens, logo pela manhã, e do sorteio de combates, “dás um passo para a direita e metes a perna”. Começam os combates ao fim da manhã e os conselhos dos treinadores de bancada, quando dois jovens adolescentes lutam com as cores nos capacetes iguais às do tapete – tatame – azul e vermelho nº 5. No ringue nº 1, na mesma direção, onde em vez de se avaliar a velocidade, no light contact, se confere a potência dos golpes, a sorte falta a Céu.

O treinador da Académica de Coimbra só repete “anda”, para estimular a atleta, mas Céu acaba a cair e a chorar no chão do ringue. De olhos colados na sua direção, Carolina Proença não parece preocupada. Como se não tivesse atirado Céu ao chão, ruma do centro para o canto do ringue e apanha o vento da toalha do treinador, que lhe dá recomendações e olha para o relógio.