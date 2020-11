Antes havia as reuniões do Infarmed, que o próprio presidente do PSD, Rui Rio, chegou a dizer na reta final que não tinham muita utilidade. Não havia mais informação nessa altura?

Sinceramente não. Aquilo que nós recebemos no Parlamento de 15 em 15 dias é um relatório muito semelhante àquilo que era distribuído através da reunião do Infarmed. O PSD tinha proposto, logo no início de setembro, que passássemos a ter reuniões quinzenais com os peritos, e que, ao invés de termos três horas de apresentações, podermos, em contexto parlamentar, na comissão de Saúde, à vista de todos. Ter os peritos a responder às perguntas dos deputados. Aquilo que acontecia era que o espaço para tirar dúvidas, para debater políticas que seriam mais importantes, debater medidas à luz da ciência, para podermos depois encontrar plataformas mínimas de entendimento, não existia naquele modelo. Propusemos que fosse no Parlamento. Infelizmente o PS e o PCP votaram contra essa nossa proposta.

As medidas anunciadas pelo Governo são exageradas para a situação de pandemia que vivemos?

Temos neste momento uma situação económica devastadora, em que estamos a sentir, da restauração às mais diversas áreas e setores, um sofrimento tremendo. Mas é preciso ter-se noção de que sem controlarmos a pandemia não vamos conseguir salvar a economia. Só podemos acreditar que o Governo está a fazer o que é preciso para reduzir o número de novos casos e inverter a curva. O fundamental, uma vez que não conseguimos evitar o pior para este outono, é garantir que não temos uma terceira onda no primeiro trimestre de 2021.

Isso está em risco de acontecer?

Sem uma mudança estrutural, radical, do ponto de vista da estratégia do dispositivo de saúde pública — e o Conselho Estratégico Nacional do PSD apresentou propostas no sentido de contribuir para isso — o país corre o risco de controlar com grande esforço económico esta segunda onda mas, passado poucas semanas, voltar a subir para uma terceira onda, o que teria efeitos devastadores do ponto de vista social e económico, que afetará não só os empresários como as pessoas no geral. É fundamental que quem esteja a tomar estas decisões a nível governamental compreenda que é preciso garantir a testagem maciça e sistemática da população e garantir o seu isolamento — quer dos infetados, quer dos suspeitos, para conseguirmos controlar a pandemia.