Fez 75 anos, lida bem com a idade? É preconceito ou de facto há uma idade em que se começa a pensar melhor em como fazer as coisas ou no que fazer?

Faço anos naquela data fatídica que é o 11 de setembro. Lido muito bem com o passar do tempo, mas não penso muito nisso. Posso dizer que com a idade verifico que me lembro de coisas a mais por ser já tão velho. Dou comigo, por vezes, a contar coisas a um elenco, em que a pessoa mais velha terá 40 ou 50 anos, e há detalhes que os deixam espantados pela sua antiguidade. Dizem que tenho uma memória excecional, não tenho bem a certeza disso.

Poucos continuam ativos num universo criativo com a sua idade. A idade pode dar mais poder ou legitimidade?

Não necessariamente. Nunca pensei nisso muito a sério, nunca relacionei a idade com a prática profissional ou o estatuto. Fui andando. Aos 50 achei que já tinha passado para uma idade muito adulta, hoje, em perspetiva, já passaram 25 anos, e é quase a mesma coisa. Sinto que passou tudo muito rápido. Estava mesmo agora a dar os parabéns a um amigo e estava a dizer-lhe que agora a vida se prolonga mais. No entanto, temos dois inconvenientes, temos muito mais tempo para a frente, mas se calhar muito pior tempo para a frente. O princípio e o fim da vida são coisas que me dizem muito pouco, talvez porque perdi a minha mulher este ano, antes disso já tinha perdido a minha cunhada e a minha irmã. Em quatro anos morreram três das mulheres mais importantes da minha vida e talvez por isso passei a relativizar muito mais a questão do tempo.

Gasta tempo a pensar no que fez? Olha muito para o passado ou olha mais para o futuro?

Não olho nem para o passado nem para o futuro, estou mais ou menos parado no tempo, a fazer aquilo que devo fazer e muito contente por ir fazendo. Não me preocupo muito com o que não fiz, fiz aquilo que me foi possível e fiz muita coisa que me deu muito prazer. Depois para a frente, venha o que vier. Francamente não estou muito preocupado, porque já acho que se não fizer nada, também seria uma pessoa muito feliz.

Tem saudades de ser diretor do Teatro Nacional São João, onde esteve durante 15 anos?

Não, nenhumas. Tenho nostalgia do que se fez e se conseguiu nesse tempo e do significado que isso adquiriu no Porto, mas também nacionalmente e internacionalmente. Percebo que o meu tempo foi um tempo de escola profundamente enraizado no essencial do teatro ou das artes cénicas e que esse tempo, em que nos reconhecíamos obrigatoriamente como aprendizes e educadores, não é do hoje.

Foi difícil desligar-se das funções que tinha? Foi o primeiro a acumular o cargo de diretor artístico com o de administrador.

Saí em plena crise e nessa altura imaginei o teatro de maneira completamente diferente, consegui vir para casa e imaginar isso. Estava ainda muito aberto às várias adversidades que foram surgindo ao longo dos tempos, porque isto começou numa época áurea da cultura portuguesa e não acabou exatamente assim. Foram diminuindo as boas condições, mas isso nunca foi para mim propriamente um problema.

Saiu com o sentimento de missão cumprida ou achava que ainda tinha muito por fazer?

Penso que ainda tinha a capacidade de regeneração daquilo que estava conquistado, eventualmente com outros meios e noutro contexto. Quando saí, estava decididíssimo a sair, aliás, fui instado por toda a gente, incluindo o então ministro, a não vir embora, mas achei que não devia, porque não tinha forças. Na altura estava muito exausto. Assumir as responsabilidades de administração e de direção artística é quase um suicídio e estava mesmo muito cansado quando me vim embora, por isso, não fiquei a pensar no que faria a seguir. Quando vim para casa, aí sim, comecei a imaginar vários cenários e fui explicando aos meus colegas e sucessores.

O cansaço foi mesmo a principal razão?

Sim, acho que sim. Tinha imposto para mim próprio não passar muito daquela idade, porque receava, e acho que é um receio legítimo, claudicar na minha omnisciência. Sempre trabalhei como se soubesse tudo, mesmo sabendo que não sabia, e acho que isso com o tempo se perde. Claramente uma pessoa vai-se cansando, vai tomando decisões menos ponderadas, mais precipitadas ou menos boas.

Arrepende-se de alguma coisa?

Não, nada.