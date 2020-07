É uma acusação esperada — e demolidora. Ricardo Salgado, o ex-dono disto tudo que liderou o Banco Espírito Santo (BES) entre 1991 e 2014, foi acusado pelo Ministério Público de liderar uma alegada associação criminosa que terá tido como objetivo delapidar o património do BES para financiar as holdings falidas do Grupo Espírito Santo (GES). São 65 crimes que o MP imputa a Salgado, entre os quais 29 crimes de burla qualificada e 12 crimes de corrupção ativa no setor privado num despacho de encerramento de inquérito com 4.117 páginas a que o Observador teve acesso.

De acordo com o MP, Salgado terá ordenado a falsificação da contabilidade das principais holdings do GES, corrompido os seus próprios administradores e funcionários para criarem esquemas de financiamento fraudulento e burlado os clientes que confiavam na família Espírito Santo e que ficaram sem as suas poupanças com a falência do GES.

Na prática, a equipa de seis procuradores liderada pelo procurador José Ranito acusa Ricardo Salgado dos crimes económico-financeiros mais graves inscritos no Código Penal português: associação criminosa, corrupção ativa no setor privado, burla qualificada, infidelidade, manipulação de mercado, branqueamento de capitais e falsificação de documento. O MP acusa Salgado de ter capturado os termos da relação dos banco GES [o português Banco Espírito Santo, o suíço Banque Privée Espírito Santo e outras instituições de crédito internacionais do GES] com os seus clientes, em benefício próprio, com a venda de dívida de empresas empresas do GES tecnicamente insolventes.

Além de Ricardo Salgado, apenas mais dois membros da família Espírito Santo são acusados pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP): José Manuel Espírito Santo (líder do clã Pinheiro Espírito Santo) e Manuel Fernando Espírito Santo (líder do clã Moniz Galvão, após a morte da sua mãe). Mas nenhum dos dois é acusado de pertencer à associação criminosa alegadamente liderada por Ricardo Salgado e apenas são acusados dos crimes de burla qualificada, sendo que José Manuel é acusado igualmente de 1 crime de infidelidade.

José Maria Ricciardi (que se demitiu do BES em rutura com Ricardo Salgado e contibuiu para a descoberta da verdade durante a investigação) e o seu pai António Ricciardi (ex-líder formal da família Espírito Santo) nunca foram arguidos no processo e não foram acusados. José Maria Ricciardi é mesmo indicado como testemunha da acusação num eventual julgamento.

Fora do espetro da família Espírito Santo, os acusados mais relevantes são Amílcar Morais Pires, administrador financeiro do BES, e Isabel Almeida, administradora do BES e líder do importante Departamento Financeiro, Mercados e Estudos (DFME) do BES. Os dois são dados como membros da associação criminosa alegadamente liderada por Ricardo Salgado.

Destaque ainda para os suíços Alexander Cadosch, líder da financeira suíça Eurofin, e Jean-Luc Schneider, ex-administrador da ESFIL – Espírito Santo Financiére. O primeiro, ex-funcionário do GES, é acusado de fazer parte da associação criminosa liderada por Ricardo Salgado para implementar linhas de financiamento fraudulento através da Eurofin — que, na prática, pertenceria ao GES —, enquanto Schneider é o principal operacional de várias empresas que geriam o saco azul do GES, como a famosa Espírito Santo (ES) Enterprises.

Na ótica do DCIAP, foram estes os principais operacionais de Salgado na criação de alegados esquemas financeiros fraudulentos que não terão alegadamente delapidado o património do BES como prejudicaram os clientes do banco e os investidores do GES. Foram acusados mais cinco ex-funcionários do DFME.

A Espírito Santo International, a Rioforte Investments, a Eurofin Private Investment Office, a Espírito Santo Irmãos, a ES Tourism Europe, a Espírito Santo Resources Portugal e a Espírito Santo Resources Limited foram alguma das pessoas coletivas acusadas pelo MP.

Com o despacho de acusação, a equipa liderada pelo procurador José Ranito solicita a um futuro tribunal de julgamento que seja declarada perdida a favor do Estado um montante de cerca de 11,8 mil milhões de euros mas sem prejuízo dos direitos dos lesados do BES e do GES.

Os principais acusados

1. Ricardo Salgado – presidente executivo do BES e administrador de várias sociedades do GES

Crimes: 1 crime de associação criminosa, 12 crimes de corrupção ativa no setor privado, 29 crimes de burla qualificada, 7 crimes de branqueamento de capitais, 1 crime de manipulação de mercado, 6 crimes de infidelidade, 9 crimes de falsificação de documento.

2. José Manuel Espírito Santo — administrador executivo do BES e de várias sociedades do Grupo Espírito Santo

Crimes: 8 crimes de burla qualificada e 1 crime de infidelidade

3. Manuel Fernando Espírito Santo — administrador executivo do BES e presidente executivo da Rio Forte

Crimes: 8 crimes de burla qualificada

4. Amílcar Morais Pires — administrador financeiro do BES e administrador de várias sociedades do GES

Crimes: Associação criminosa, corrupção passiva no setor privado, burla qualificada, branqueamento de capitais, manipulação de mercado, falsificação de documento

5. Isabel Almeida — administradora do BES e diretora do Departamento Financeiro, Mercados e Estudos do BES

Crimes: Associação criminosa, corrupção passiva no setor privado, burla qualificada, infidelidade, branqueamento de capitais, manipulação de mercado, falsificação de documento

6. Alexandre Cadosch — diretor da Eurofin Group, ex-funcionário do Grupo Espírito Santo

Crimes: Associação criminosa, corrupção passiva no setor privado, burla qualificada, infidelidade, branqueamento de capitais, manipulação de mercado, falsificação de documento

7. João Martins Pereira — diretor de compliance e de auditoria do BES

Crimes: 3 crimes de burla qualificada

8. Francisco Machado da Cruz — contabilista do Grupo Espírito Santo e administrador de várias sociedades do GES

Crimes: Associação criminosa, burla qualificada, branqueamento de capitais, manipulação de mercado, falsificação de documento

9. António Soares — diretor do Departamento Financeiro, Mercados e Estudos do BES e ex-administrador financeiro da seguradora BES Vida

Crimes: Associação criminosa, corrupção passiva no setor privado, burla qualificada, branqueamento de capitais, manipulação de mercado, falsificação de documento

10. Paulo Ferreira – diretor do Departamento Financeiro, Mercados e Estudos do BES

Crimes: Associação criminosa, corrupção passiva no setor privado, burla qualificada, branqueamento de capitais, manipulação de mercado e de falsificação de documento

11. Cláudia Boal Faria — ex-diretora do Departamento de Gestão de Poupança do BES

Crimes: associação criminosa, corrupção passiva no setor privado, burla qualificada, infidelidade e manipulação de mercado

12. Pedro Costa — ex-funcionário do Departamento Financeiro, Mercados e Estudos do BES e administrador executivo da Espírito Santo Activos Financeiros

Crimes: corrupção passiva no setor privado, infidelidade, 3 crimes de burla qualificada, 1 crime de branqueamento de capitais e 1 crime de manipulação de mercado.

13. Pedro Cohen Serra — funcionário do Departamento Financeiro, Mercados e Estudos do BES

Crimes: associação criminosa, corrupção passiva no setor privado, burla qualificada, branqueamento de capitais, manipulação de mercado, falsificação de documento

14. Nuno Escudeiro — funcionário do Departamento Financeiro, Mercados e Estudos do BES

Crimes: associação criminosa, corrupção passiva no setor privado, burla qualificada, branqueamento de capitais, manipulação de mercado, falsificação de documento

15. Pedro Pinto — funcionário do Departamento Financeiro, Mercados e Estudos do BES

Crimes: associação criminosa, corrupção passiva no setor privado, burla qualificada, infidelidade, branqueamento de capitais, manipulação de mercado

16. Michel Creton — funcionário do Eurofin Group

Crimes: associação criminosa, burla qualificada, infidelidade, branqueamento de capitais e manipulação de mercado

17. João Alexandre Silva — diretor do BES Madeira

Crimes: 2 crimes de falsificação de documento

18. Paulo Nacif – ex-funcionário do BES Madeira

Crime: Falsificação de documento