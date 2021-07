Quase 900 milhões de dólares investidos, 17 anos de expectativa, muitos avanços e muitos recuos. Tudo para culminar este domingo, 11 de julho, quando Richard Branson conseguiu fazer história e viajar até ao espaço, dando início ao que parece cada vez mais inevitável no futuro: o turismo espacial.

Desde o momento em que a nave-mãe VMS Eve, carregando o VSS Unity onde seguia Richard Branson e a sua equipa, descolou do SpacePort America, no Novo México, até ao momento em que o avião foguete aterrou, no mesmo sítio, passou uma hora. Nesse período, acompanhado por milhões de pessoas em direto, o bilionário britânico teve a oportunidade de chegar ao espaço, flutuar dentro da nave e ver a curvatura da terra, uma experiência que muita gente pode agora vir ter a oportunidade de viver no futuro.

Foi um dia de muitas emoções, que começou com um atraso após uma trovoada noturna durante a madrugada, mas que correu conforme o previsto, com direito a um pequeno concerto no final e muitas celebrações. “Bem-vindos ao despontar de uma nova era espacial”, anunciou Richard Brason, o bilionário de 70 anos.

Welcome to the dawn of a new space age #Unity22 @virgingalactic pic.twitter.com/Rlim1UGMkx — Richard Branson (@richardbranson) July 11, 2021

Como a Virgin Galactic chegou até aqui e os milhões investidos

Tal como muitas outras crianças, durante a infância Richard Branson tinha o sonho de chegar ao espaço. Essa possibilidade começou a ganhar forma em 2004, quando o empresário e fundador do grupo Virgin (com negócios na área da música, aviação, telecomunicações, entre muitos outros) criou a Virgin Galactic.

A ideia surgiu depois de Branson ver o avião espacial SpaceShipOne da Mojave Aerospace Ventures lançar um foguete no espaço, o que o levou a comprar os direitos da tecnologia que ganhou o prémio X-Ansari, usada no lançamento desse avião espacial. Nascia, assim, a Virgin Galactic, com a promessa de levar turistas ao espaço (a ideia inicial era dois pilotos mais seis passageiros) já em 2007.

No entanto, entre vários testes falhados (e outros conduzidos com sucesso), o projeto foi sendo adiado sucessivamente, e teve um rude golpe em 2014, quando o avião VSS Enterprise, num voo de teste, sofreu um acidente após um dos mecanismos ter sido ativado antes de tempo. Como consequência, o aparelho despenhou-se no deserto de Mojave, na Califórnia, causando a morte do copiloto que seguia a bordo da nave. O piloto conseguiu escapar, ficando ferido, graças à ativação do paraquedas.

Este acidente não fez com que Richard Branson baixasse os braços, e o bilionário continuou a investir e a melhorar a tecnologia dos seus aparelhos. Antes do voo histórico deste domingo, a Virgin Galactic realizou três testes com missão tripulada além da atmosfera terrestre. À quarta, Branson decidiu acompanhar a sua equipa e testar a “experiência do consumidor”, com os olhos postos no turismo espacial que espera que arranque em 2022.

# Space commercial flights

# Space Tourism

# Virgin Galactic pic.twitter.com/2PSTonkbtO — Dr Mohanad AL Ansari (@usadralansari) July 9, 2021

Mas, até que tal tenha sido possível, foram investidos muitos milhões na Virgin Galactic, sempre na expectativa de que, no futuro, a empresa pudesse vir a gerar enormes lucros. De acordo com a Fortune, desde 2017 a Virgin Galactic investiu 889,9 milhões de dólares. Até agora foi sempre a gastar. Mas, segundo a mesma revista, as viagens espaciais em 2040 deverão constituir uma indústria com valor superior a 1,5 biliões de dólares. Ou seja, 1,5 milhões de milhões de dólares.

Atraso devido à trovoada e a visita especial de Elon Musk

Com os empresários de olhos postos no futuro do turismo espacial, o início desse mundo de possibilidades começou este domingo, daí que todas as atenções estivessem viradas para a viagem de Richard Branson e da sua equipa.

O evento foi anunciado com pompa e circunstância, e a Virgin Galactic preparou uma emissão especial (que pode recordar aqui), transmitida em direto no site da empresa, nas redes sociais e praticamente por todos os media internacionais, convidando o comediante Stephen Colbert para ser o anfitrião.