Escrever sobre quem foi Fernando Pessoa não é fácil. Figura reservada, enigmática e fugidia, tentar desenhar-lhe os traços e compor-lhe a vida pode ser uma tarefa “insana” que nunca dará os frutos desejados. Richard Zenith, que há mais de dez anos decidiu mergulhar nesse mar pessoano, chegou a acreditar nisso. Nunca seria capaz de escapar do labirinto e a biografia, que se tinha proposto escrever por sugestão do seu agente em Nova Iorque, nunca sairia. Os amigos, menos crentes do que ele, diziam-lhe isso mesmo, que não queria pôr um ponto final na história, que não era capaz. Foi só há dois três anos que o investigador norte-americano há vários anos a residir em Portugal conseguiu afastar de vez as dúvidas: sentiu que era capaz de escrever a biografia que queria escrever.

Essa biografia, Pessoa: An Experimental Life na edição britânica, saiu em inglês no final de julho, no Reino Unido e também nos Estados Unidos da América. Uma edição em português já está prometida, mas só deverá ser publicada no final do primeiro semestre de 2022. Com mais de mil páginas (que poderiam ser muitas mais, já que cerca de 15% do texto original foi cortado durante a edição), que incluem mapas, cronologia, uma árvore da família do escritor e várias fotografias, Pessoa é a primeira grande biografia desde a de João Gaspar Simões, editada em 1950. Fruto de um intenso trabalho de investigação, percorre cronologicamente a vida do poeta nascido em 1888 e falecido em 1935 em Lisboa, revelando pormenores desconhecidos e deitando por terra mitos que trabalhos anteriores perpetuaram.

A viagem foi longa e Richard Zenith admite que aprendeu muito pelo caminho. Conhece melhor Fernando Pessoa do que conhecia há 12 ou 13 anos, mas continua sem o conseguir explicar. Fazê-lo, acredita, seria uma contradição. “Acho que ele não se explica”, disse durante uma entrevista com o Observador, em que se falou do processo de escrever Pessoa e da dificuldade de chegar ao poeta, sempre instável, sempre em movimento. “Explicar Fernando Pessoa seria uma contradição, se admitirmos, como eu admito, que ele estava continuamente em fluxo, sempre a mudar. Não há um explicar, um definir, mas há um acompanhar, um sentir, um conhecer. Foi isso que tentei fazer.”