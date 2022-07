Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Rui Rio faltou à primeira reunião de Luís Montenegro com a bancada do PSD esta quinta-feira. O antigo líder do PSD quis continuar deputado em plenas funções, mas não marcou presença no encontro em que o novo presidente se apresentou ao grupo parlamentar. Na reunião, à porta fechada, Montenegro fez uma intervenção — segundo relataram vários deputados ao Observador — a garantir que tem a “porta aberta” para todos os deputados, quer os que o apoiaram, quer os que não o apoiaram. O novo presidente do PSD tentou, acima de tudo, eliminar potenciais focos de tensão na bancada parlamentar.

Luís Montenegro quis demonstrar aos deputados que confiava neles e que era quase um entre pares. “Caros colegas“, chegou a dizer, para logo justificar que tinha sido deputado durante 16 anos e que, por isso, se sentia em casa. Disponibilizou-se, depois, a receber todos e lembrou que — além do gabinete na sede do partido ali perto, na rua de São Caetano à Lapa — terá um gabinete na Assembleia da República. “Tentou desanuviar o ambiente com os que não estiveram com ele”, comentou um deputado próximo de Luís Montenegro ao Observador.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.