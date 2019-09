Rio quer conquistar indecisos (não os que já votam no PSD de qualquer maneira)

Diagnóstico da Saúde é "muito mau", por isso campanha do PSD arranca num hospital. Rui Rio não promete revoluções, promete reformas, e uma campanha a falar menos para militantes e mais para indecisos.

Debaixo de uma chuva miúda, Rui Rio saiu do Hospital Garcia de Orta, em Almada, 50 minutos depois de ter começado a visita às instalações. Não foi ali por ter especial interesse naquele hospital, mas sobretudo porque queria falar de saúde neste que é o arranque oficial da campanha do PSD — que, terminados os debates em Lisboa, parte hoje em definitivo para a estrada e só pára na véspera das eleições. Com uma comitiva de campanha bastante numerosa, o líder do PSD não tenciona perder nem um minuto a falar de guerrilhas internas, e está apostado em passar as duas semanas que se seguem a falar para os indecisos.

“Vamos manter o contacto com a população, mas vamos ter menos ações de campanha daquelas que juntam pessoas que já votam no partido de qualquer maneira”, disse Rui Rio aos jornalistas no final da visita ao hospital, quando foi questionado sobre as prometidas mudanças no modelo de campanha eleitoral. A questão é essa: Rui Rio não quer falar para os militantes do PSD, que habitualmente são convocados pelas estruturas de cada distrito para irem fazer número na receção ao líder, prefere os eleitores indecisos que ainda não sabem se hão de votar, ou não, no PSD.

“Nesse sentido, aquilo que é a minha postura, e a nossa postura, é tentar convencer as pessoas de que vale a pena votar no PSD e não ficar em casa, em nome de um futuro diferente para Portugal”, disse, ressalvando contudo que o que promete “não é um futuro muito diferente”, não é “um processo revolucionário”, mas sim um processo “reformista”. “Não estamos aqui a falar de um processo revolucionário, mas estamos a falar de um processo reformista, e há muitos aspetos da nossa sociedade que necessitam de reformas profundas para que as pessoas possam viver melhor, a começar pela saúde”, afirmou.

Daí que Rio vá deixar de lado os habituais jantares-comício, cheios de militantes a acenar com bandeiras cor de laranja. Por isso, ou porque, e já que falamos de saúde, esse jantares fazem mal ao colesterol. “Vamos cuidar da saúde de todos, incluindo dos senhores jornalistas, e por isso aqueles longos jantares que fazem mal ao colesterol vão ser largamente eliminados”, disse. Por isso, ou por outro motivo qualquer. A verdade é que há no PSD quem encontre outra explicação para a redução do número de eventos que mobilizem militantes: depois da guerra interna contra Rio, que levou ao impeachement de Luís Montenegro em janeiro, e que continuou na controversa elaboração das listas de candidatos a deputados, várias foram as estruturas distritais que ficaram descontentes com a direção nacional e que, por isso, não estarão tão dispostas a mobilizar militantes para apoiar o líder.

Sobre isso, contudo, Rui Rio não quer falar. Um jornalista ainda o questionou sobre a anunciada presença do ex-líder do PSD e comentador Luís Marques Mendes no distrito de Leiria, esta terça-feira, num evento de campanha ao lado da cabeça de lista Margarida Balseiro Lopes, mas Rui Rio chutou para canto. “A última coisa que vou fazer agora é comentar questões do foro interno do PSD”, disse apenas.

O tema era saúde, e sobre saúde, Rui Rio garante que o país está pior do que estava há quatro anos. É nisso que os eleitores têm de pensar na hora de votar. “Há muita coisa negativa nestes quatro anos de governação do PS, mas a degradação do Serviço Nacional de Saúde é particularmente preocupante”, começou por dizer, admitindo que não dá para resolver tudo, mas o diagnóstico é “muito mau”, com falta de médicos, listas de espera a aumentar nas consultas e cirurgias, e dívidas a fornecedores cada vez maiores. Há que começar por algum lado. Lá está, Rui Rio não promete “revoluções”, não vai mudar tudo de cima a baixo, mas promete “reformas”, isso pelo menos.

É nisso que Rio quer que os eleitores indecisos pensem: “No dia 6 de outubro não vamos julgar o que aconteceu desde 1974, o PS herdou seguramente problemas [do governo PSD/CDS], mas temos de ver se o país está pior hoje ou melhor do que há quatro anos, e está pior”, acrescentou. Questionado sobre a sua prioridade para o setor da saúde, o líder do partido elegeu a melhoria da gestão hospitalar. “Os investimentos estão parados porque não há autonomia de gestão”, disse, lembrando que qualquer despesa em saúde tem de passar pelo Ministério da Saúde, que tem de pedir autorização ao Ministério das Finanças. “Há regras elementares de gestão que podemos melhorar”, disse.

