E esse é outro factor que preocupa Marcelo: o ciclo de poder da esquerda arrancou em 2015; em condições normais, deve estender-se até 2023; e mais quatro anos serão uma eternidade. O Presidente quer alternância para evitar a eternização do PS no poder.

Marcelo, que termina o mandato em 2026, gostava de se despedir de Belém com um governo de direita no poder porque isso seria um sinal de vitalidade do regime. Mas os sinais não são pacificadores. A pandemia dominou grande parte da discussão política nos últimos 18 meses e pode condicionar o futuro: em tempos de insegurança e de incerteza, os eleitores tendem a recusar o experimentalismo e a premiar a estabilidade, tendem a rejeitar a alternativa e favorecer o poder. Se a oposição não arrepiar caminho, será difícil tirar os eleitores do sofá.

Mesmo consciente desta dificuldade, Marcelo espera que os próximos meses venham trazer uma clarificação. Depois das autárquicas, as lideranças de PSD e CDS vão a votos e os dois partidos terão oportunidade de reafirmar ou inverter o rumo.

Também nos próximos meses será mais fácil perceber se António Costa tem ou não vontade de continuar para mais um mandato. Uma eventual alteração na liderança socialista pode desestabilizar o partido e provocar uma mudança de equilíbrios; já a continuidade de Costa pode ser um seguro de vida do PS. Só quando tudo estiver mais nítido é que será possível ver com linhas se cose o país político.

Desgaste do Governo e aplicação da bazuca inspiram reservas

No imediato, o Chefe de Estado continua alarmado com o caminho escolhido pelo Governo. Para Marcelo, que transmitiu essas mesmas reservas nas audiências que manteve com os partidos, o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) é vago e pouco ambicioso. Por outras palavras: falta visão estratégica.

Para mais, Costa tem-se desdobrado, discurso após discurso, em promessas que têm por base o dinheiro europeu — e já usa esse argumento na estrada, de olhos postos no próximo desafio (de curto prazo): as eleições autárquicas.

No entender de Marcelo, o Executivo socialista revela sinais inegáveis de desgaste, parece incapaz de um novo impulso e está aparentemente mais concentrado em gerir a legislatura do que em encontrar novos rumos para o país. O Presidente queria mais: mais crescimento económico, mais reformas, mais ambição.

Ideias que voltou a repetir nesta audiência acrescentando novos-velhos lamentos: é preciso saber controlar e escrutinar a aplicação do dinheiro europeu.

Nem sequer é a primeira vez que o Presidente da República confessa o seu desconsolo. Ainda no arranque de julho, Marcelo falou publicamente sobre o documento resumindo-o em 15 palavrinhas: “Não há planos ideais, este não é um plano ideal, mas é o que temos.”

Recentemente, no encerramento de uma conferência do Fórum para a Competitividade, no Centro de Congressos de Lisboa, o Presidente foi ainda mais longe e desafiou o setor privado a chamar a si a construção de uma visão alternativa do país.

“Os protagonistas políticos, económicos e sociais defensores de um percurso diferente não têm logrado alcançar força persuasiva para que o seu discurso constitua um discurso alternativo e, sobretudo, constitua uma solução alternativa”, reconheceu Marcelo, antes de deixar a mensagem que queria deixar:

“O setor privado deve prosseguir o seu empenho ou, se quiser, a sua luta, para ter protagonistas institucionais, políticos e outros, mais fortes, para ter discurso político com mais eco nos momentos de decisão popular e eleitoral.”