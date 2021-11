Rio volta a perder e não consegue destrunfar Rangel em Conselho Nacional à "moda antiga"

Rangel rebateu isso, dentro de portas, tendo argumentado que “quando falamos no universo eleitoral e de saber quem deve votar e quem não deve votar, não devemos mudar as regras a meio do jogo“. E lançava o desafio: “Quero que me deem um exemplo num Estado democrático ou de um partido democrático em que as leis eleitorais tenham sido alteradas em pleno curso das eleições. Isso não pode ser”.

A meio da contenda, o presidente do Conselho de Jurisdição Nacional, Paulo Colaço saiu em defesa da posição de Rangel para dizer que aquele órgão, que entretanto reuniu, “entende que essa norma não pode ser violada e, portanto, a questão da votação sem pagamento por causa das quotas, não pode colher da parte da jurisdição.”

Rio de 2021 contra o Rio de sempre?

Os apoiantes de Rangel registaram que nesta jogada Rio foi até contra aquilo que sempre defendeu em matéria de abertura dos cadernos eleitorais. Rui Rio, em 2019, foi contra a ideia de abrir a votação a todos os militantes, quando membros da candidatura de Luís Montenegro o defendiam: “Aquilo que os regulamentos e estatutos dizem é que para eleger ou ser eleito é preciso ter a quota em dia, e diz isso há muitos anos, sempre foi assim”.

O presidente do PSD acrescentou ainda há dois que só apoiaria uma iniciativa desse género se as eleições fossem abertas também a simpatizantes como fez o PS em primárias. Agora voltou a dizer isso: “Primárias era o ideal”.

Mas nesta matéria o histórico de Rio no PSD — até quando foi secretário-geral do PSD liderado por Marcelo Rebelo de Sousa — sempre foi o de garantir que os militantes cumpram as suas obrigações, nomeadamente no pagamento de quotas. Mesmo como líder do PSD, Rui Rio tem sido extremamente escrupuloso no cumprimento destas regras, dando respaldo ao secretário-geral adjunto, Hugo Carneiro, para ter mão firme na hora de cobrar quotas e de equilibrar as contas do partido.

O próprio Paulo Rangel registaria esta mudança de posição de Rio no fim do Conselho Nacional: “É curioso que a pessoa que há mais de 30 anos faz campanha feroz contra abertura dos cadernos, defenda agora, por milagre, a abertura esta noite.”

As claques e a “elegância” de Rio e Rangel

Rui Rio e Paulo Rangel trocaram alguns mimos — no sentido não literal, mas mais amigável da palavra –, durante a noite. O atual presidente do PSD começou por lamentar como vão ser os próximos tempos no partido, enquanto o PS faz campanha: “Paulo Rangel vai atacar o Rio e o Rio vai atacar Rangel.”

Rio diz que esse ataque até pode ser “com elegância”, mas uma coisa é a teoria, outra é a prática: “Paulo Rangel foi à SIC, disse que o principal adversário era António Costa, e só me atacou a mim. Eu tinha ido no dia anterior à TVI e tinha feito mais ou menos a mesma coisa. Porque as coisas têm de ser assim. Nem eu vou elogiá-lo a pensar que pode vir a ser o candidato a primeiro-ministro, nem o contrário”.

Rangel estava mais otimista, mas acredita no seu bom senso e no do adversário, que apoiou há dois anos: “Numa eleição interna, se os dois adversários tiverem a estatura e o carácter, que eu creio [que neste caso] têm, não vão prejudicar o partido”. O eurodeputado quis depois marcar a diferença para o CDS e desafiou Rio: “Vamos aí sentar e conversar um pouco, para sair daqui com grande diferença para o país”. A ideia era chegar a uma data comum, mas não conseguiram. Ainda assim — com mais tática, menos tática — é raro ver dois adversários no PSD a terem este fair play em véspera de eleições.

As coisas só aqueceram noutros momentos e com outros protagonistas. Quando o eurodeputado José Manuel Fernandes estava a falar, Paulo Mota Pinto teve de intervir para travar o barulho de alguns protestos sala. O mesmo aconteceu em alguns momentos quando falou José Silvano e também Paulo Colaço. Mota Pinto chegou a ameaçar expulsar os observadores da sala. Era da parte dos observadores que vinha uma espécie de “claque”, mais audível no apoio a Rio do que a Rangel, que também tinha alguns observadores na sala.

O bailinho de Jardim (que não surtiu efeito)

“Alberto João Jardim já está em Lisboa”. Na informação e contra-informação das duas candidaturas, havia uma certeza logo na sexta-feira, o histórico do PSD e antigo líder do Governo regional iria ao Conselho Nacional, em Aveiro, para defender Rui Rio. Jardim já estaria no continente para esse efeito, o que se confirmou este sábado.

O ambiente era de guerra e o ‘general’ Jardim, começaria a intervenção no Conselho Nacional com linguagem belicista: “Quem trabalhou em formações militares, quando se tratava de fazer análise de situação, era normal perguntar: ‘Quem ganha com isto?’ E só depois é que se podia estabelecer uma estratégia em função da conclusão em que se chegasse.”

Ao seu estilo muito próprio, Alberto João Jardim começou por dizer que “toda a gente quer brincar às eleições ao mesmo tempo” e que quem ganha com isto é uma “aliança situacionista” que junta “a esquerda e alguma direita”.

Jardim definiu vários objetivos que o PSD devia ter, um deles retirar “peso às sociedades secretas e a outros lóbis”, mas identificando dois deles mais imediatos: “um deles, afastar partidos totalitários da área do poder; outro, “destruir dois colaboracionismo: colaboracionismo Costa-organizações comunistas e o colaboracionimo Marcelo-Costa”. Perante o pouco entusiasmo na sala, Jardim não se ficou: “Não venham fazer de virgens ofendidas e dizer que não se pode falar no senhor Presidente da República. Sá Carneiro enfrentou Eanes quando foi preciso. Cavaco Silva enfrentou Soares quando foi preciso.”

O antigo presidente do PSD/Madeira justificou depois o porquê do adiamento das diretas, alinhado com Rui Rio: “Só por ingenuidade ou hipocrisia se dirá que eleições internas não deixarão marcas e consequências graves”. Jardim não deixaria de deixar críticas veladas aos herdeiros do passismo, que culpou pela instabilidade interna no PSD: “As movimentações quer no PSD, quer no CDS, têm a mesma fonte, os que estiveram juntos no Governo entre 2011 e 2015.”

A proposta de Jardim — que o antigo presidente do PSD/Madeira chegou a pedir que fosse por voto secreto — acabou rejeitada com 68 votos contra, 47 a favor e um voto nulo.