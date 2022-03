Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Preservar a marca e travar apropriações indesejadas. Os homens que estiveram com Rui Rio não estão convencidos com os argumentos (políticos e partidários) de Ribau Esteves e não estão interessados em patrocinar politicamente a candidatura do presidente da Câmara de Aveiro à liderança do PSD. A ideia dominante, aliás, é outra: mais vale deixar Luís Montenegro ir sozinho a votos e não mexer um músculo para legitimar politicamente o sucessor de Rio.

Esta quarta-feira, José Silvano, ainda secretário-geral do PSD, jantou com Ribau Esteves, num restaurante em Aveiro. A informação começou rapidamente a correr entre os apoiantes de Luís Montenegro, que tentava retirar dali uma leitura política: estaria o rioísmo a patrocinar ativamente uma candidatura alternativa à de Montenegro? Não necessariamente.

O Observador sabe que a conversa entre os dois não produziu grandes resultados. No que depender da vontade da estrutura que esteve sempre com Rui Rio, Ribau Esteves não terá incentivos para avançar. O presidente da Câmara de Aveiro tem feito contactos para perceber se tem condições para ter uma candidatura sólida, mas os sinais que tem recebido não são encorajadores. E o rioísmo (ou que resta dele) não quer estar associado a uma campanha que, teoricamente, perderia por números redondos.

No Conselho Nacional de 19 de fevereiro, aliás, Ribau Esteves fez uma intervenção descrita como muito elogiosa para com Rui Rio e aproveitou o palco para marcar o seu espaço político e manifestar a vontade de estar no debate interno sobre o futuro do partido e para reformar a social-democracia ao centro — em linha, de resto, com o que sempre defendeu Rui Rio. O discurso foi interpretado como sendo uma clara tentativa de herdar o aparelho do ainda líder social-democrata e de crescer a partir daí.

Na última reunião do órgão máximo do partido entre congressos, desta vez em Ovar, Ribau Esteves entrou disposto a atacar Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz, os seus teóricos adversários. A estratégia ofensiva foi percecionada pelos adversários internos como a quase confirmação de que o autarca estaria de facto empenhado em levar a candidatura até ao fim. Daí para cá, no entanto, Ribau não desfez o tabu.

Montenegro pode anunciar candidatura para a semana

De resto, a tese de que é melhor deixar Luís Montenegro ir a jogo sozinho (ou contra candidaturas marginais) tem cada vez mais adeptos – e não apenas entre apoiantes de Rui Rio. É a estratégia da cozedura lenta: “Ir a votos sozinho ou com um candidato de nicho é o pior que pode acontecer a Luís Montenegro. Ficará sempre com o anátema de líder deslegitimado”, dizia ao Observador um barão social-democrata ainda em fevereiro. “Se existir um candidato com algum peso, isso só vai valorizar a vitória do Luís Montenegro. O melhor para todos era que ele fosse sozinho”, concorda agora um rioísta convicto.

Indiferente a isso, Luís Montenegro vai gerindo o seu tempo político. O antigo líder parlamentar não tem qualquer pressa em formalizar a candidatura, está consciente de que terá muitos meses de desgaste público pela frente e que o ruído não é bom conselheiro — Montenegro não quer estar no mesmo patamar de discussão do que Ribau Esteves ou Pedro Rodrigues, por exemplo, adversários teoricamente menos fortes.

E esse é um argumento que os apoiantes de Montenegro têm usado para justificar o silêncio: se o mais provável é não existir um adversário em condições de se bater de frente com o antigo líder parlamentar, para quê queimar etapas e precipitar o calendário eleitoral? “Cada coisa a seu tempo”, diz ao Observador um dos apoiantes de Montenegro, assumindo, ainda assim, que será “plausível” que a candidatura venha a ser apresentada já na próxima semana.

Aos poucos, os potenciais candidatos estão a sair de jogo. Esta quinta-feira, foi a vez de Paulo Rangel confirmar que não está disponível para ser novamente candidato, alegando que este não era o “momento” de ir a votos – mas nunca excluído que o venha a fazer daqui a dois anos. Miguel Pinto Luz, que foi visado diretamente por Ribau Esteves no último Conselho Nacional, tem estado distante de tudo o que tem que ver com o PSD e os seus apoiantes estão a virar-se para Montenegro.

Depois existem os proto-candidatos nunca testados em urnas. Jorge Moreira da Silva, que chegou a conversar com Ribau Esteves para ver se existiam condições para um entendimento, mantém o tabu, mas deve tomar uma decisão em breve – e não estará inclinado para deixar a OCDE no atual contexto europeu.

Miguel Poiares Maduro continua muito reticente em avançar. Tinha definido duas condições para sequer ponderar uma candidatura: que Paulo Rangel e Carlos Moedas não entrassem em campo. A primeira está cumprida e a segunda tem uma grande dose de probabilidade. Ainda assim, o antigo ministro continua a acreditar que lhe restaria pouco tempo para organizar uma candidatura séria e reorganizar a própria vida profissional.

Pedro Rodrigues, que tal como Observador escreveu, está a ponderar uma candidatura à liderança do PSD deverá anunciar novidades para a semana – até lá, continua a tentar perceber se está em condições de fazer alguma sombra a Luís Montenegro.