Ritual de beleza, arma de guerra e ferramenta de luta social: a poderosa história do batom vermelho

Se a década de 20 tem representado grandes mudanças ao longos dos séculos, podemos confirmar que este não será diferente e desde que começou 2020 que o mundo se tem andado a redefinir. Na cosmética, o ritual de mudança tem reflexo na história do batom. Ora vejamos: no final da década de 1820 a Guerlain lançou um cosmético para c0lorir os lábios. Um século depois, andava Gabrielle Chanel a criar o seu próprio suporte para o batom que usava todos os dias, quando o tubo (semelhante ao que hoje conhecemos) foi patenteado. O mundo da cosmética terá aproveitado esta inovação para dar um novo fôlego à criação de batons, pois se as mulheres não dispensavam o uso deste pequeno, mas poderoso, produto no seu dia a dia, como poderia ele não ter um design adequado à sua necessidade? Hoje, o batom é um acessório comum e um elemento fundamental na máquina da maquilhagem, mas depois de quase dois anos com as bocas tapadas, veremos se a relação das mulheres com esta peça se altera.

Dúvidas houvesse quanto à oportunidade do tema, há ainda uma guerra a acontecer, entre a Ucrânia e a Rússia, na qual o batom vermelho volta a ser usado como arma. Maria Zakharova, diretora do departamento de informação e imprensa do Ministério dos Negócios Estrangeiros e porta-voz do presidente da Rússia será a figura mais destacada daquele que já é conhecido como “o exército de batom vermelho de Putin”. É descrita como “o mais destacado soldado de um exércitos de clones de mulheres russas bem-entendidas em media que assumiram a missão de mentir em nome do regime de Putin”. O jornal britânico sublinha a importância das mulheres no campo russo desta guerra ao escrever que “podem continuar ainda a ser homens quem conduz os tanques e quem salta dos aviões. Mas na nova guerra de propaganda, a elite das tropas de choque de Putin são mulheres”. E sem medo de apostar numa imagem feminina onde os batons são tão vistosos como as roupas.

Procuramos a surpresa das novidades, mas gostamos de manter por perto a segurança dos clássicos. Porque nada se cria, tudo se transforma, podem ser as raízes mais profundas a inspirar as ideias mais revolucionárias. Usar batom vermelho em pleno século XXI em sociedades que se dizem evoluídas e igualitárias, pode ainda ser um ato arrojado. É preciso recuar centenas de anos antes de Cristo para conhecer as origens deste ritual de adornar os lábios com esta cor. A história do batom vermelho revelou-se de tal forma rica e densa que merece ser contada. Poderá um ritual de beleza ter passado a ser um movimento revolucionário? Sim. O batom até teve um papel importante na II Guerra Mundial, e não foi por causa do seu formato de bala. Mas como poderia uma história destas não ter um pouco de glamour? Também várias mulheres icónicas emprestaram o seu carisma a este trajeto de beleza e resistência.

Primeiro que tudo, um ritual de beleza

Hoje, algumas marcas de cosmética brindam as suas clientes com luminosos tons de cremosas texturas, mas um dos primeiros registos do uso de batom vermelho está na Mesopotâmia, onde as sumérias (e alguns sumérios) adotaram o ritual de adornar os lábios com pedras semipreciosas esmagadas, conseguindo assim, certamente, um look brilhante. Para os egípcios pintar os lábios de vermelho era um ritual reservado à realeza e à classe alta e Cleópatra, claro, era a melhor influencer desta tendência na época, como veremos mais à frente. Na antiga Grécia este ritual estava associado a prostitutas e na Idade Média a Igreja baniu mesmo a maquilhagem, porque decidiu que esta era uma espécie de desafio a Deus.