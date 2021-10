Rivalidade, dependência, alianças e contradições: para onde vai a nova (des)ordem mundial?

Obrigado por ser nosso assinante. É com o seu apoio que escrevemos estes e outros artigos de fundo, exclusivos a assinantes.

A hegemonia americana durou pouco. Após o colapso do império soviético, a lógica do equilíbrio do poder, a lei mais firme e constante do sistema internacional, não tardou muito a impor-se. De uma estrutura bipolar que resistiu cerca de 45 anos, transitámos abruptamente para uma estrutura unipolar que, nos últimos 20, se transformou progressivamente numa estrutura multipolar. A ascensão da China é a manifestação mais evidente desta transformação, mas não a única. Seria, com efeito, um erro pensar que a bipolaridade está de regresso, bastando, para a analisar, trocar a União Soviética pela China. O novo mundo do século XXI é multipolar. Se há analogias a procurar com o passado, não são com a segunda metade do século XX, mas sim com o século XIX, quando existiam várias potências cuja rivalidade política e militar coexistia com a interdependência das suas economias.

Contar polos

Não é fácil ter uma visão clara da distribuição de poder no sistema internacional. É evidente, no entanto, que o poder se fragmentou e dispersou. Os EUA e a China são primus interpares, mas não estão sozinhos em cena. Nem Washington nem Pequim conseguem hoje impor a mesma disciplina aos seus aliados que as duas superpotências no tempo da Guerra Fria. A União Europeia, com o alargamento a Leste, autonomizou-se e estendeu a sua esfera de atuação ao conjunto do continente europeu, assumindo-se como um império burocrático em permanente expansão. A China ascendeu, mas a Rússia não desapareceu. Pelo contrário, sob a liderança de Putin, recuperou capacidade de intervenção.

Quais são os critérios para um Estado, ou uma entidade sui generis como a União Europeia, ser incluído na categoria das grandes potências? Não basta possuir alguns dos atributos do poder. É necessário reuni-los todos ou, pelo menos, quase todos: dimensão territorial, população, poder militar, capacidade económica e tecnológica, coesão e competência política e capacidade de atração – o chamado soft power. Poucos são os que conseguem satisfazer na totalidade esses critérios. Os E.U.A., certamente, apesar da crescente polarização da sociedade americana, que afeta a sua coesão e competência política. A China, também, embora na dimensão militar não figure ainda em primeiríssimo plano. Os títulos da Rússia e da União Europeia são menos evidentes, mas há boas razões para os incluir nesta categoria.

A Rússia tem dois pontos fracos: a economia e a população. O seu PIB é inferior ao do Reino Unido e dez vezes mais pequeno que o da UE. A sua população, envelhecida, está a diminuir. Armados com estes dados e fiéis à tendência para tudo analisar sob o prisma do poder económico, muitos analistas têm desvalorizado a Rússia como grande potência. Não devemos cair no mesmo erro que perdeu Hitler e Napoleão. Os seus trunfos são ainda consideráveis. É o país com o maior território do mundo — quase o dobro dos EUA e da China e o triplo da UE — e a única potência que partilha com os Estados Unidos o atributo de ser simultaneamente europeia e asiática. O degelo do Ártico permite-lhe um acesso fácil ao mar. O seu poder militar é enorme e a sua competência política considerável. Dispõe de uma vasta esfera de influência no continente euro-asiático. A crise demográfica e a debilidade da sua economia, muito dependente da exploração de recursos naturais — mas estes são quase infinitos — talvez tornem a Rússia uma potência em declínio. Contudo, as demonstrações de poder que tem realizado nos últimos anos mostram que seria um erro excluí-la de um clube que integra há pelo menos dois séculos.