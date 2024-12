Rivelia. Um presente de Natal que é o futuro do café

Depois, destaque para a sua engenharia prática é única: na Rivelia, os depósitos de grãos e água encontram-se fora da máquina, o que simplifica o seu uso e oferece uma interação intuitiva com os ingredientes, criando uma experiência envolvente cada vez que se tira um café.

A tecnologia Bean Switch System permite alternar entre dois depósitos de grãos de café (250g cada), ajustando-se às preferências do utilizador ou, por exemplo, ao momento do dia. Assim, é possível começar a manhã com um blend encorpado, para dar energia, e relaxar à tarde com uma torra mais suave.

Outra tecnologia da máquina é a Bean Adapt, que ajusta automaticamente os valores de moagem, dosagem e infusão para se conseguir tirar o melhor partido das propriedades de cada café. Assim, garante-se sempre a extração ideal, com todos os aromas e sabores presentes na chávena.

Estes ajustes acontecem no ecrã tátil a cores de 3,5 polegadas, que apresenta o processo de extração do café numa série de animações que tornam a experiência de tirar cada café ainda mais rica. É também neste ecrã que se configuram os quatro perfis de utilizador possíveis: ou seja, cada membro da família pode definir a sua própria rotina de café e a máquina adapta o seu processo de acordo com as preferências individuais.

Para os adeptos de cappuccinos e lattes, os modelos Rivelia equipados com a tecnologia LatteCrema Hot proporcionam uma espuma cremosa e na temperatura correta, quer se opte por leite de origem animal ou vegetal. Esta tecnologia inclui 16 receitas automáticas para fazer de cada bebida uma obra de arte digna de uma cafetaria profissional. O mesmo se aplica aos modelos com vaporizador manual avançado – neste caso, estão disponíveis 8 receitas automáticas.

Procurar o presente ideal de Natal para as pessoas que mais gostamos nem sempre é tarefa fácil, mas a Rivelia pode solucionar esse problema, sobretudo para surpreender entusiastas do café: ela é inovação, design e paixão reunidos num objeto que eleva a experiência do café ao próximo nível e que transforma um ato quotidiano – tirar um café – em algo extraordinário.