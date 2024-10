Robert Service: "Não me parece que a perspetiva para a Rússia seja boa, mesmo com a morte ou a saída de Putin"

Mas, além disso, Kerensky também foi o único político, entre os principais protagonistas na altura, que não quis usar violência como um meio para concretizar os objetivos que tinha, ao contrário do regime czarista de Nicolau II e também em oposição a Lenine ou a Trotsky.

Kerensky foi, em termos de política doméstica, como o vosso Soares. Ele tentou moderar as forças à esquerda e também à direita, que na Rússia era muito forte. À esquerda estava Lenine, estava Trotsky, estava Zinoviev, estava Estaline. E foram todos muito astutos a apresentar as respetivas ideias. Disseram aos seguidores que aquela seria uma revolução fácil. E alguns deles, desses homens no poder, acreditaram mesmo nisso. Por exemplo, estou convicto de que Lenine estava convencido que seria uma revolução mais fácil do que acabou por ser. Mas todos eles, todos, estavam disposto a, caso se tornasse mais difícil do que estava previsto, usar mais métodos ditatoriais. Estavam abertos a isso, não quando falavam com o povo, mas quando falavam entre eles.

Mas não esperaram tempo nenhum. Um dos decretos dos primeiros dias de Lenine no poder mandou acabar com a liberdade de imprensa, logo a seguir criaram a [polícia política] Cheka. Não aconteceu dois ou três meses depois, aconteceu de imediato.

Aconteceu até porque foi surpreendente para muitos bolcheviques em cargos de liderança o facto de ter havido tanta resistência. Alguns queriam alcançar uma espécie de compromisso com os outros socialistas. Alguns pensaram que uma aliança socialista seria a melhor hipótese para a Rússia. Mas Lenine decidiu em sentido contrário, decidiu que aquela era uma hipótese não só para fazer uma revolução socialista na Rússia mas também para a estender por todo o continente europeu. Primeiro na Polónia, depois na Alemanha, na França, até ao Atlântico e à Grã-Bretanha.

Há quem defenda que se Lenine não tivesse chegado à Estação da Finlândia [em São Petersburgo, então Petrogrado] em abril não teria havido revolução em outubro. No fundo ,que era o homem que, naquela altura, fazia toda a diferença. Mas entre os bolcheviques houve discordâncias sobre isto, está no seu livro. Se o comboio com Lenine, que estava na Suíça, não tivesse atravessado a Alemanha com a proteção dos alemães, teríamos tido outra história?

Poderíamos ter com toda a certeza, sim. Isto foi Trotsky que disse e Trotsky era um líder político muito vaidoso e egocêntrico, mas ele escreveu nas suas memórias: se não tivesse existido Lenine, a revolução de outubro provavelmente nunca teria acontecido. O que teria acontecido teria sido uma aliança entre partidos socialistas, esses partidos socialistas teriam chegado ao poder, teriam enfrentado muitas dificuldades, porque o mesmo mal-estar entre os militares, os industriais e os camponeses teria existido. E provavelmente cairiam, perderiam o poder. Lenine, com Trotsky, decidiu que não seria assim, decidiram o uso da força, fizeram-no em constante aumento. Foi assim que ganharam a revolução, depois consolidaram o poder e por fim triunfaram na guerra civil.