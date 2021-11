Rochas amigas do ambiente, uma aliança em Portugal e uma aula que foi uma desilusão. O dia 3 da Web Summit

Nas paisagens escarpadas de Omã, uma rocha com manchas castanhas, cinzentas e negras, cravada com veios brancos que fazem lembrar o mármore, pode tornar-se no Santo Graal para varrer o dióxido de carbono em excesso da atmosfera terrestre. Neste país, tudo acontece normalmente: as pedras, chamadas peridotitos, nascidas da lava que brotou há milhões de anos do manto da Terra, reagem com o dióxido de carbono dissolvido na água ou presente na atmosfera e transformam-no em minerais esbranquiçados.

Na natureza, isso acontece ao longo de dezenas de milhares anos. Mas a 44.01, uma startup britânica que o Observador encontrou no pavilhão número três da Web Summit, diz ter descoberto uma forma de fazer exatamente o mesmo, mas muito mais depressa, contou a engenheira Amal Ibrahim ao Observador: a partir de 2030, conta armazenar anualmente mil milhões de toneladas de dióxido de carbono em rochas. Depois de mineralizado, o dióxido de carbono nunca mais volta a escapar para a atmosfera. E a rocha torna-se numa espécie de fóssil do CO 2 .

A tecnologia da 44.01 também pode ser útil diretamente nas fábricas emissoras de grandes quantidades de dióxido de carbono. As empresas podem instalar ventoinhas captadoras de CO2 e entregá-lo diretamente à startup. Com recurso à energia solar e a biocombustível cedido por uma empresa parceira, a Wakund, o dióxido de carbono é “injetado” nestas rochas — que também existem nos Estados Unidos e Albânia, e que podem ser encontradas à superfície (em antigas grutas de mineração, por exemplo) ou a poucos metros de profundidade no mar.

A “injeção” não precisa de agulhas, na verdade: a ideia é abrir corredores em formações rochosas e bombear água misturada com o dióxido de carbono no seu interior. O perodotito fica assim exposto a uma maior concentração de CO 2 do que ficando simplesmente na natureza, o que permite uma reação mais rápida e uma captura e armazenamento maior de dióxido de carbono. No fim, a água, já livre do dióxido de carbono, pode ser reutilizada.