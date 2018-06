Rock in Rio. Veja aqui o cartaz completo do segundo dia do festival

Bruno Mars, Demi Lovato e Anitta são os nomes fortes do segundo dia do festival da Bela Vista. O primeiro fim de semana de Rock in Rio termina este domingo. O regresso acontece na próxima sexta-feira.

Depois de um primeiro dia com os Muse como cabeças de cartaz, o Rock in Rio regressa para fechar o fim de semana em grande com Bruno Mars. O norte-americano vai ser responsável pelo fecho do segundo dia e do primeiro fim de semana do festival, que continua na próxima sexta-feira com The Killers e The Chemical Brothers (entre outros).

Para este domingo, além de Bruno Mars, o palco principal do Rock in Rio Lisboa vai contar com os concertos de Anitta (19h45) e Demi Lovato (21h15). Em relação a Anitta parece estar tudo bem. Já a norte-americana cancelou recentemente um concerto em Londres por motivos de saúde. Num comunicado divulgado poucas horas antes de subir ao palco londrino, Lovato explicou que estava “muito, muito doente” e que tinha as cordas vocais “inchadas”. “Se atuar esta noite e danificar ainda mais as minhas cordas vocais, posso ter de vir a cancelar a digressão”, que passa pelo Rock in Rio Lisboa.

Apesar de doente (depois do concerto em Glasgow no dia 13, Demi Lovato admitiu que nunca tinha cantado tanto em falsete na vida), a artista tem dado continuidade à digressão europeia. Esperemos que não haja nenhuma surpresa desagradável neste domingo, como aconteceu em 2016 com Ariana Grande, que cancelou a atuação no festival no dia anterior, também por motivos de saúde.

O português Agir fará as honras da casa, abrindo o Palco Mundo pelas 18h (horário em que começam sempre os concertos no principal palco do evento). Pelo Music Valley, que fica junto a uma das áreas de alimentação, vão passar este domingo nomes como Dillaz e os Língua Franca, que se farão acompanhar por Sara Tavares. Na EDP Rock Street, que este ano é dedicada à cultura africana, vão estar os Ferro Gaita, Baloji e Karlon. Pode confirmar os horários e cartazes dos três principais palcos do Rock in Rio aqui:

Esta é a edição do Rock in Rio com mais horas de entretenimento de sempre (14 horas por dia). O recinto abre todos os dias às 12h e fecha às 2h, depois de terminados os concertos no palco de música eletrónica (e não só), o Music Valley, no extremo oposto do Parque da Bela Vista. Neste domingo, o fecho estará a cargo do DJ Kamala (1h).

