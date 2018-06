Rock in Rio. Veja aqui o cartaz completo do terceiro dia do festival

O Rock in Rio continua com os ingleses The Chemical Brothers como cabeças de cartaz. The Killers e um concerto especial dos Xutos & Pontapés são outros dos destaques deste terceiro dia do festival.

Partilhe

Começa esta sexta-feira o segundo e último fim de semana do Rock in Rio Lisboa. Depois de dois dias dominados por nomes como Muse, Bruno Mars e o furacão brasileiro Anitta, o festival recomeça neste dia 29 de junho com os britânicos The Chemical Brothers como cabeças de cartaz. Antes disso, haverá também concertos dos The Killers e James.

Um dos momentos mais especiais do dia será protagonizado pelos Xutos & Pontapés. A banda de rock portuguesa, que irá subir ao palco pelas 19h45, preparou um concerto de homenagem ao guitarrista Zé Pedro (homenageado no primeiro dia do festival por Diogo Piçarra), que morreu em novembro do ano passado. Será “um concerto de celebração da própria banda”, com “determinado alinhamento, com surpresas pelo meio”, revelou a organização ao Observador. Além de familiares e amigos, o espetáculo contará com a participação de alguns políticos portugueses, como Marcelo Rebelo de Sousa e o presidente da Assembleia da República Eduardo Ferro Rodrigues.

No que diz respeito ao Music Valley, o palco secundário do Rock in Rio, o cartaz desta sexta-feira é provavelmente o mais forte dos quatro dias. A abertura do espaço, às 17h, caberá a Manel Cruz, seguido dos capitão Fausto. A partir das 20h15, haverá uma Revenge of the 90s que promete ser inesquecível: Epa Pá 2000, os norte-americanos Crazy Town (sim, aqueles da “Butterfly”) e Haddaway (cantor que ficou célebre com o épico dos anos 90 “What is Love”) foram os escolhidos para animar a noite de 29 de junho no Parque da Bela Vista, onde decorre o evento. Pode consultar todos os horários aqui:

Esta é a edição do Rock in Rio com mais horas de entretenimento de sempre (14 horas por dia). O recinto abre todos os dias às 12h e fecha às 2h, depois de terminados os concertos no palco de música eletrónica (e não só), o Music Valley, no extremo oposto do Parque da Bela Vista. O festival de música continua no sábado, 30 de junho, com Katty Perry como cabeça de cartaz.

Texto de Observador, fotografia de Hugo Amaral.

Continuar a ler