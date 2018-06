Rock in Rio. Veja aqui o cartaz completo do último dia do festival

O Rock in Rio termina este sábado com Katy Perry. Os horários foram alterados para incluir transmissão do jogo de Portugal. Veja aqui quem toca quando e onde é que pode ver o jogo no recinto.

Termina este sábado mais uma edição do Rock in Rio Lisboa, com Katy Perry como cabeça de cartaz. Jessie J e Hailee Steinfeld também vão passar pelo Palco Mundo do festival, que anunciou recentemente uma alteração de horários para receber a transmissão, em direto, do jogo de Portugal contra o Uruguai. Neste último dia de festival, o recinto também irá fechar mais cedo, pelas 3h, depois da última atuação no palco secundário, o Music Valley.

O jogo de Portugal, que começa pelas 19h, vai ser transmitido em todos os écrãs do recinto, localizados nas seguintes zonas:

Palco Mundo;

Music Valley;

Time Out Market;

Worten Game Ring;

Bosque do Futebol (zona onde os fãs podem assistir aos jogos do Mundial);

Ecrã gigante junto à zona VIP, instalado de propósito para o jogo de Portugal.

De modo a acomodar a transmissão da partida, a organização teve de alterar os horários de todos os palcos do Rock in Rio, incluindo os do Super Bock Digital Stage (por onde passaram os youtubers portugueses mais conhecidos) e do Worten Game Ring (dedicado aos videojogos). Assim, os concertos e espetáculos de entretenimento vão começar mais cedo, sendo interrompidos à hora do jogo, às 19h. Pode consultar os novos horários aqui:

Outra das novidades deste último dia do Rock in Rio é a hora de fecho: três da manhã. Nos outros dias, o recinto foi encerrado às 2h, depois de terminados os concertos no Music Valley. Este sábado, o fecho vai estar a cargo do DJ e produtor brasileiro Vintage Culture.

