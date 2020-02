Sentado no sofá do gabinete do advogado John Eastman, na Eastman & Eastman, situado numa residência que dá para a rua do Museu de Arte Moderna, em Manhattan, é difícil não me sentir na presença da história do rock and roll. O primeiro cliente de Eastman do mundo da música foi a banda de soft-rock Chicago. Também representou o cunhado Paul McCartney, Billy Joel e Andrew Lloyd Webber. Antes de falecer, David Bowie foi um cliente e um amigo. Linda, a irmã mais nova de John, foi casada com Paul McCartney desde 1969 até morrer de cancro da mama em 1998, aos 56 anos. Apesar da lenda urbana, a família Eastman não tem qualquer ligação à empresa Eastman Kodak. Com efeito, Lee, pai de John, mudou o apelido da família de Epstein para Eastman quando se formou em Direito em Harvard.

Em 1968, pouco antes de Paul McCartney e Linda Eastman se casarem, ele pediu ao futuro cunhado que o ajudasse a solucionar o péssimo acordo dos Beatles com a Apple Corps. Lee Eastman contou com a ajuda do filho, com o par a gerir a carreira de McCartney, enquanto os restantes Beatles escolheram Allen Klein como gestor de negócios depois de o manager Brian Epstein ter morrido com uma sobredose de drogas, em agosto de 1967. Os conflitos jurídicos e empresariais que se seguiram foram a gota de água que separou os Beatles em 1970.

John Eastman, que está perto dos 80 anos de idade, formou-se em Stanford e doutorou-se na Universidade de Nova Iorque. Disse-me que nunca representou uma empresa discográfica. As suas duas paixões parecem ser ajudar músicos a recuperar o controlo da vida financeira e criativa (o que significa recuperar os direitos das garras das empresas discográficas ou processar managers sem escrúpulos que se aproveitam de músicos ingénuos) e refletir sobre a origem da criatividade na arte e na música.

Perguntei-lhe qual o motivo por que tantos músicos já foram ludibriados de alguma maneira pelos seus managers ou editoras. “A resposta à sua questão, de uma forma bastante educada, é a cupidez e os alvos fáceis”, respondeu-me. John tem visto em primeira mão uma grande dose de ganância e avareza por parte de managers sem escrúpulos e de empresas sem alma. “Em todos os casos dos meus clientes do rock and roll”, explicou-me, “comecei com um processo para afastamento do manager por justa causa e depois, ao longo do tempo, reestruturei-lhes os negócios em torno da posse dos direitos de autor e de tudo o que decorresse da criatividade”. Essa estratégia salvou Billy Joel da ruína financeira. E John e Lee Eastman geriram tão bem a carreira musical de Paul McCartney que este ganhou mais dinheiro durante os anos com os Wings do que com os Beatles.