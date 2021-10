O entusiasmo com que nos guia pela cozinha é só um cheirinho da vontade incomensurável de Rodrigo Castelo em mostrar o trabalho que desenvolve no seu Ribatejo. Com duas embalagens de vácuo na mão, abre-as e não contém a emoção: “Estão a ver aqui? Isto é tudo curado por nós, fomos os primeiros a produzir cecina, é espetacular, vão perceber quando provarem”, diz, retirando esta espécie de presunto de vaca que deixa à vista os pequenos cristais de sal, e uma língua do mesmo animal, bem escuro e consistente, resultado das curas distintas que o chef lhe deu na Escola Superior Agrária de Santarém, onde estudou e com quem continua a colaborar ainda hoje por ser “um amor que nunca morreu”. É com finas rodelas destas duas carnes curadas que o seu novo menu de degustação (75 euros) arranca, ao lado de um cestinho de pão caseiro, feito com cereais moídos na pedra, e de uma terrina de manteiga de salva e outra de azeite ribatejano. O mote está dado e a essência do produto salta à vista, naquele que é o agora Ó Balcão de Rodrigo Castelo.

A Taberna saltou do nome, mas não está morta: “está dentro de mim e é a minha inspiração”, vinca Rodrigo. “Sentavas-te aqui e perguntavas ‘o que é que isto tem de taberna?’ e a resposta era complicada. Eu também me sento aqui a comer para tentar sentir o que as pessoas sentem”, explica. “Já não representava o que éramos e isso está à prova com a evolução constante e muito consistente da nossa cozinha”. O Ó Balcão é agora menos taberna, mais cuidado e “menos bruto”, diz-nos. Mas o trabalho de Rodrigo ali é o de sempre e é o que o motiva: uma ode ao produto e aos produtores. Tudo é feito na casa, tudo tem olho e mão de Rodrigo Castelo, dono e senhor de um Ribatejo que se quer dar a conhecer de boca em boca.

Prova disso é o menu de degustação que ali apresenta — e que serve tantos ao almoço como ao jantar — e que leva os comensais às profundezas ribatejanas, a provar sabores inexplorados que o chef ali trabalha como ninguém e onde cada momento é pensado e trabalhado ao miligrama, para que se chegue ao fim sem “parecer que vais rebolar”. Este bailarico de sabores passa por vários estágios e vai da carne ao seu tão adorado peixe de rio. Aqui leva-se à boca uma bucha de capado, um escabeche de coelho, uma sopa de peixe de rio com ovas de barbo e lúcio curado, um cremoso de caranguejo e lagostim do rio, ou uns pézinhos de coentrada, berbigão e molho holandês com água do bivalve. Há uma carne maturada, tenra e em sangue, com puré de nabo ou o chamado final surpresa — uma falsa cabidela de enguia fumada com cevada. Tudo culmina nos doces como é o caso do pudim de abafado, caramelizados com crumble de boletos. O café vem com petit fours inevitáveis do Ribatejo: pampilho, arrepiado e celeste.