Na semana em que a Iniciativa Liberal anunciou que vai protestar contra a vinda de Lula de Silva ao Parlamento Português para discursar numa sessão que vai anteceder as comemorações oficiais do 25 de Abril, Rodrigo Saraiva, líder do grupo parlamentar liberal, explica o porquê de o partido ter decidido fazer-se representar apenas por um deputado e recorda as posições assumidas por Lula da Silva sobre guerra na Ucrânia, que diz serem “idênticas às posições de Bolsonaro”.

Em entrevista ao Observador, no programa “O Sofá do Parlamento”, Rodrigo Saraiva fala também sobre os mais recentes desenvolvimentos da comissão parlamentar de inquérito à TAP, referindo-se aos casos conhecidos como “um absurdo”. O liberal critica não apenas Pedro Nuno Santos, mas também João Galamba e Fernando Medina, sugerindo que António Costa só vai demitir mais ministros se tiver de “salvar a própria pele”.

O líder da bancada liberal defende também que o país precisa de um novo Governo e que o Parlamento tem instrumentos para o fazer sem que exista necessariamente uma dissolução da Assembleia da República e convocação de eleições antecipadas. Quanto a futuras alianças à direita, Saraiva repete o que partido tem dito: tudo menos o Chega. “Sem o envolvimento de políticas, forças ou personagens que são populistas, extremistas e estatistas, o PSD pode contar connosco e queremos contar com o PSD”, sublinha.

