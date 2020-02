Para a acusação, apesar de ter permanecido sempre em Londres, Rómulo — também conhecido por Binas, Romy, Rominho ou Romny Fansony — tinha um papel ativo nesta organização, contactava frequentemente os irmãos, dando apoio logístico, e era também o elo de ligação entre eles e a restante família que permanecia em Massamá, arredores de Lisboa. E, tal como todos os outros, era um membro da organização terrorista Estado Islâmico.

No telefonema que as autoridades reproduzem no despacho de acusação com a irmã Anea, Rómulo chega a dizer-lhe que a sua opinião sobre os irmãos estarem a combater na Síria era “neutra”. E que “Deus lhe tinha dado uma cabeça para pensar”. E que analisava “as coisas antes de emitir uma opinião”. Mas a irmã respondeu-lhe que, antes de se envolverem “nestas coisas”, “tinham que pensar que tinham pais idosos, sobrinhas menores, crianças, mulheres e que todos eles poderiam estar em risco“.

— Desde quando é que se faz justiça pelas próprias mãos?, pergunta-lhe mesmo a irmã.

O Ministério Público refere que “Rómulo Costa foi mantendo, ao longo do tempo, contacto com os seus dois irmãos, Edgar e Celso Costa, desde que se deslocaram para a Síria”. E que ele era o “elemento de ligação destes com a restante família, sobretudo com os seus pais”.

E dá mesmo um exemplo de uma conversa com o pai, ocorrida já em abril de 2019, meses antes de ser detido em Portugal. Nessa chamada, Rómulo disse que o seu objetivo naquele momento era que “o pessoal do outro lado” chegasse ao destino “são e salvo“, referindo-se à família dos irmãos que tentava abandonar a Síria. Ambos falaram também dos negócios do pai em Luanda. Ginecologista de profissão e já reformado, Manuel Costa tem em Luanda vários terrenos valiosos, segundo apurou o Observador junto de fonte próxima do processo. Foi aliás, também devido a estes terrenos que Rómulo, pelo que disse às autoridades, tinha vindo a Portugal tratar do seu passaporte: para poder depois viajar até Angola e lá resolver questões relacionadas com o património da família.