Ronaldo, Alice Cooper, Alcaraz e um hole in one no dia de Natal. A aventura dos Pinto Coelho na Quinta da Marinha

Se quiserem encontrá-los na manhã de Natal, basta seguirem a direção do campo de golfe “Jogamos sempre todos no dia 25”, diz-nos Carlos Pinto Coelho, no rescaldo da foto de família, que aos cinco dos seis filhos, entre os 40 e os 51 anos, poderia juntar ainda os 24 netos, dos zero aos 25. Desde logo, dois conselhos à navegação: a partir da Signature Suite do Onyria confirma-se que o desafiante buraco 10 é mais bonito visto da varanda do que ao nível do green. E vai ser difícil bater a proeza do patriarca em plena quadra festiva: “um dia o pai fez um hole in one”, brilharete tanto maior em buracos de par quatro, como é o caso.

Instalados num dos 198 quartos do hotel da Quinta da Marinha, ou a partir do driving range, por aqui já desfilaram estrelas com maior ou menor talento para a modalidade. Quando os motores da F1 rugiam no autódromo do Estoril, Ayrton Senna e Alain Prost mediam forças à margem do circuito. “Jogavam muito bem. Vinham um pouco antes do grande prémio, era mais para relaxar. O mais sério passava-se na pista”, recorda João Pinto Coelho, que adianta a celebridade com prestação exemplar. “Há uns anos tivemos cá o Alice Cooper, que vinha a Lisboa para um concerto; o concerto foi cancelado mas ele veio jogar na mesma. E joga muito, muito, bem. Diz que o golfe o acalma”.

Desde o arranque da unidade, que esta terça-feira celebra 25 anos, que José Carlos Pinto Coelho distribui jogo pelos seis filhos – cinco já a bordo da empresa familiar que se rege pela disciplina nórdica, pontualidade obrigatória, e um protocolo familiar aconselhado pelo amigo e companheiro de longa data Luís Todo Bom, para respeitar à risca. “São as regras e requisitos que os membros da família devem ter para ocuparem um lugar. Por exemplo, se trabalha marido, não trabalha mulher, e vice versa. Só trabalham se a posição está vaga, e se forem melhores que os outros, e não mais caros. E obrigamos a curso e experiência de três a cinco anos antes de entrarem.”, descreve o fundador.

Já vivia na Quinta da Marinha quando em 1985 não deixou escapar estes 100 hectares destinados a exploração turística, um plano a longo prazo que à época não passava de uma miragem ainda no horizonte de Cascais e arredores, região pontuada apenas pela existência do hotel Palácio, Estoril Sol e Atlântico. “Isso parece-me ainda mais atrevido do que o habitual”, temiam os amigos de José Carlos, que aqui selava a partida para mais um contrarrelógio rumo à construção do resort. “Tenho a mania de que faço as coisas todas.”