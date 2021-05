“Amanhã [quinta-feira] já falo com ele, amanhã vou para lá [Turim] e já falo com ele”. A frase de Dolores Aveiro à TVI24 não demorou a circular a alta velocidade, até porque, no contexto da festa pelo título do Sporting que levou vários adeptos aos arredores da varanda onde a mãe de Cristiano Ronaldo celebrava os campeões, seguiu-se uma promessa ainda maior: “Para o ano ele joga lá em Alvalade, eu vou convencê-lo”. Será mesmo assim? A possibilidade de haver um regresso do avançado aos leões quase 18 anos depois da saída para o Manchester United a Alvalade existe? Ou foi apenas um desabafo de uma mãe e adepta sportinguista radiante por ter visto o conjunto verde e branco colocar termo ao maior jejum sem Campeonatos de sempre? Ambas as hipóteses são admissíveis, sendo certo que há abertura por parte do jogador para acabar a carreira no clube.

No entanto, a chegada tem vários caminhos possíveis e em aberto. No ano, no contexto, nas ambições. E o ponto de partida passa pela qualificação ou não da Juventus para a Liga dos Campeões na próxima temporada: se os bianconeri ficarem entre os quatro primeiros e se não houver qualquer confirmação de um castigo aplicado pela UEFA por causa da Superliga Europeia, Ronaldo pode ficar e cumprir o último ano de contrato de Turim não havendo propostas que mudem esse cenário; caso a Vecchia Signora falhe o apuramento para a Champions, ambas as parte veem com bons olhos uma saída antes do final do contrato. Opções em aberto? Nesta fase não serão muitas, sendo que o Manchester United surge como principal alternativa para o avançado continuar a jogar na Champions, não baixar muito o nível salarial e manter ambições altas no plano desportivo.

É aqui que entra o Sporting. O clube não faz comentários sobre a possibilidade de haver um regresso de Ronaldo a Alvalade, seja na próxima temporada ou na seguinte, mas já fez ver que receberia o jogador de braços abertos. E conta também com outros fatores como a vontade de Dolores Aveiro, a passagem da maior empresa do jogador para Portugal ou o investimento no imobiliário que tem sido feito nos últimos tempos em Lisboa e em Cascais. No final, a vontade do avançado será sempre determinante – e, com isso, até o grande obstáculo para voltar a Alvalade, que passa pela questão económica, pode ser atenuada (ainda que numa realidade bem mais baixa).