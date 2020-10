França: a camisola que Camavinga nunca lavará

10 de outubro — 11 de outubro

No sábado de manhã, 10 outubro, a seleção portuguesa treinou às 10h30 na Cidade do Futebol. As regras do estágio estão ainda mais apertadas do que o habitual e até a conferência de imprensa do selecionador Fernando Santos é feita à porta fechada. Por esta altura, já se sabia que Anthony Lopes (depois de José Fonte) também estava infetado e, por isso, a viagem para Paris não aconteceu na sexta-feira. Também por isso, na manhã de sábado, o treino é em Oeiras e não no Stade de France, palco do jogo de domingo.

A seleção é uma bolha.

Os jornalistas não têm luz verde para se aproximar dos jogadores e até os contactos com a equipa técnica são evitados ao máximo. Segundo a SIC Notícias, a viagem do aeroporto até ao estádio — quer na ida quer na volta — é feita em dois autocarros distintos, um deles só para jogadores.

No domingo, 11 de outubro, dia de defrontar a seleção francesa, campeã mundial de futebol, houve um momento para relaxar. A manhã foi aproveitada para um passeio, pelas imediações do estádio onde, em 2016, Portugal se sagrou campeão europeu, precisamente frente aos franceses. Com os devidos cuidados, já que Paris é um dos países mais atingidos por esta segunda onda da pandemia.

Ao final do dia, durante o jogo, Cristiano Ronaldo terá dois momentos marcantes, quando dois jogadores franceses, da nova geração de futebolistas, o procuram: Mbappé (21 anos) e Camavinga (17 anos).

É sabido que Kylian Mbappé, a atual grande estrela do futebol francês e mundial, admira CR7 desde a infância. Durante o jogo os atletas conversaram, abraçaram-se e o francês partilhou uma foto dos dois no Twitter.

“Ídolo”, escreveu. À frente, colocou um ícone de um bode, goat em inglês — sigla para greatest of all times (o melhor de todos os tempos).

Eduardo Camavinga não entrou em campo, mas esperou pelo final da partida para também se dirigir a Ronaldo e pedir-lhe a camisola. O português assentiu e a fotografia também acabou nas redes sociais.

“Não vou lavá-la”, escreveu o jovem jogador do Rennes na sua conta de Snapchat.

Portugal: o vírus chega à seleção e afasta Anthony e Fonte

5 de outubro — 9 de outubro

Antes da partida para França, os dias da seleção foram atribulados. Não porque haja muito mais a relatar para além dos treinos (habitualmente intensos nestes dias) e nem sequer por causa do jogo com a Espanha, onde ninguém marcou (o particular acabou 0-0, tal como o França-Portugal). O burburinho deveu-se ao que se passou dentro da bolha: dois jogadores testaram positivo, com as necessárias alterações de rotinas e uma bateria de testes para fazer.

Na sexta-feira, 9 outubro, foi o guardião Anthony Lopes a ser dado como infetado, o que não impediu CR7 e outros 24 convocados de treinar, já que o guarda-redes foi de imediato isolado, como mandam as regras.

Dois dias antes, na quarta-feira, 7 outubro, Portugal tinha então recebido Espanha em Alvalade. O jogo teve 2.500 adeptos no estádio e Ronaldo atingiu mais um marco: 200 presenças em jogos de seis seleções de Portugal.

Andando mais um dia para trás, 6 de outubro, chegamos à data em que José Fonte testou positivo para o coronavírus. O defesa central também abandonou o estágio, enquanto Cristiano Ronaldo e os colegas treinaram na Cidade do Futebol às 17h30.

5 de outubro, feriado nacional. O primeiro-ministro e o Presidente da República vão às comemorações da implantação da República, depois de testarem negativo ao coronavírus. Tinham estado no Conselho de Estado com Lobo Xavier, que cinco dias depois da reunião soube estar infetado.

Nessa segunda-feira, a equipa nacional começava a preparação para os jogos frente a Espanha, França e Suécia. Durante a tarde, 22 jogadores treinaram sob as ordens de Fernando Santos. Cristiano Ronaldo — assim como Bruno Fernandes, João Moutinho e Pepe — foram autorizados a juntar-se ao plantel apenas à noite. De manhã, Ronaldo ainda colocou uma fota no Instagram a tomar o pequena almoço em família.