Numa tentativa de justificar os vestígios de sangue, Rosa Grilo explicou que o marido muitas vezes se magoava nos treinos e que acabava por sujar a roupa de sangue — que despia e deixava naquele quarto, acabando por deixar marcas. Era, segundo explicou, naquela divisão que Luís Grilo deixava o seu equipamento de triatlo. Ainda assim, a juíza não ficou convencida e lembrou a arguida que o padrão das manchas de sangue detetadas sugeria que alguém tinha sido agredido violentamente na cama ou até mesmo alvejado.

A empregada de limpeza da família veio a tribunal dizer que detetou mudanças no quarto do casal, depois do desaparecimento do triatleta. A cama de casal tinha sido substituída por duas mais pequenas a faltavam objetos como tapetes, o colchão e uma colcha — o que, para a acusação, foi uma tentativa de eliminar eventuais provas. A viúva confirmou as mudanças no quarto, mas justificou-as: a sua mãe ia ser operada à anca e depois ia mudar-se para lá, com o pai. O objetivo de substituir a cama de casal por duas mais pequenas, disse, era que os pais dormissem separados, uma vez que, com a operação, a mãe teria dificuldades em mexer-se na cama.

A dúvida sobre a existência dos angolanos

Desde que foi ouvida em tribunal pela primeira vez, Rosa Grilo manteve sempre uma versão: a de que o marido foi morto por angolanos que lhe invadiram a casa em buscas de diamantes. O Ministério Público não a considerou credível, quando deduziu a acusação. Ainda assim, dois testemunhos prestados em tribunal vão na direção desta tese.

Na terceira sessão, Américo Pina, pai de Rosa Grilo, contou uma história que nunca tinha contado e que deixou o tribunal de boca aberta. Disse que também ele tinha sido atacado por angolanos quando estava numa zona de mato à procura do genro, alegadamente desaparecido. Segundo contou, alguém lhe tapou os olhos com as mãos e terá dito: “Tens a mania que sabes muito de Angola”. O homem terá sido depois atirado para um “buraco” junto à berma da estrada e ameaçado: “Se saíres daí e disseres alguma coisa, tu e a tua família vão todos”.