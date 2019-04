A coroa de espinhos que se acredita ter restos da que foi usada por Jesus salvou-se. Entre pinturas, "o grande órgão de Notre Dame" e as famosas rosáceas, havia muita história na Catedral de Paris.

Visitada por mais de 13 milhões de visitantes todos os anos (segundo refere o site oficial do monumento), considerada uma das obras mais simbólicas da arquitetura Gótica francesa, a Catedral de Notre Dame, em Paris, incendiou-se esta segunda-feira. Os motivos para as visitas, que tornam a catedral tão famosa, são muitos: os seus históricos vitrais, desde logo, estão entre os mais famosos das igrejas europeias, mas poderão ter-se perdido devido às chamas. O destino dos imponentes sinos, das estátuas e das pinturas históricas do interior da Catedral também é temido pelos franceses.

Com duas torres gémeas com quase 69 metros de altura, as mais altas até à construção da Torre Eiffel (a subida ao topo exigia até aqui escalar cerca de 400 escadas), a catedral começou a ser construída em 1160 e ficou praticamente completa em 1260, embora tenha sido restaurada e renovada permanentemente ao longo dos últimos séculos.

O “grande órgão de Notre Dame”

No interior da Catedral de Notre Dame estava, pelo menos até ao momento do incêndio, um dos órgãos de igreja mais famosos da Europa — o site oficial do monumento arrisca mesmo dizer que se tratava “provavelmente do mais famoso do mundo”. Com perto de 8 mil tubos e cinco teclados, o “grande órgão de Notre Dame”, como também é conhecido, era até aqui o maior de França. Era um dos três órgãos existentes no interior da catedral (existe também o órgão do coro e um órgão mais pequeno) até ao início das chamas, tendo começado a ser concebido no século XIII. Não se conhece ainda o destino da obra.

A data de início da construção do órgão é duvidosa, mas já em 1330 os registos da catedral indiciavam pagamentos a um organista. Uns anos depois surge nos livros de registos da catedral o nome de Jean de Bruges, um organista que “ao que parece” poderá também ter construído órgãos, segundo o site do monumento.

O trabalho de construção do chamado “grande órgão de Notre Dame” foi progredindo do século XIII até ao século XVIII, atingido neste último período as proporções que tem hoje: “De século para século, o grande órgão cresceu e foi sujeito a múltiplas restaurações e reconstruções, até ganhar no século XVII as proporções que tem [ou tinha] hoje”, confirma o site da Notre Dame Paris. Em 2012, por exemplo, o som deste órgão abriu as festividades do 850º aniversário da catedral.

As pinturas, de Jacques Blanchard a Jean Jouvenet

Outras pinturas que estavam no interior da catedral parisiense pelo menos até à data do incêndio eram a “Saint Thomas d’Aquin, Fontaine de Sagesse”, de autoria atribuída a Antoine Nicolas e que remontará ao século XVII (mais especificamente a 1648). “La Visitation“, pintada por Jean Jouvenet em 1716 e localizada na ala oeste da capela Saint-Guillaume, é “uma obra prima do século XVIII” e “um vestígio raro do coro barroco da catedral”, refere o site do monumento.

A estátua do século XIV

Ao todo, contavam-se no interior da Catedral de Notre Dame mais de 30 representações da Virgem Maria. Uma das estátuas tinha aliás o mesmo nome da catedral: “Notre Dame de Paris”. Terá sido esculpida no século XIV e foi transferida para a catedral mais famosa de França em 1855. Pelo menos até esta segunda-feira, existia também uma estátua de Santo António, em homenagem ao santo nascido em Lisboa no século XII, concluída em 2013 — e ainda um mausoléu chamado “Mausolée du comte d’Harcourt”, esculpido por Jean-Baptiste Pigalle em 1776.

A somar a estas estátuas, existia ainda no coro da igreja um conjunto de obras feitas entre 1300 e 1350 por Pierre de Chelle, Jean Ravy e Jean Le Bouteiller. No transepto (a galeria transversal que forma a cruz com a nave central de uma igreja) sul da Catedral de Notre Dame encontra-se ainda a estátua “Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus”, feita em pedra calcária por Louis Castex em 1934. Por cima dos três portais da catedral, existia também uma galeria de 28 estátuas que representavam os reis de Israel. Estas 28 estátuas, contudo, eram já réplicas das originais, dado que as últimas foram decapitadas durante tumultos em Paris. Os restos originais estão atualmente no museu medieval do Hotel de Cluny.

Por sorte, na última semana terão sido retiradas algumas estátuas da Catedral de Notre Dame, para trabalhos de conservação e restauro, refere a estação britânica iTV. Ainda se desconhece que estátuas terão ficado no interior do monumento e quais terão sido salvas.

As rosáceas que se podem ter perdido

O site do monumento francês chama às suas três rosáceas em vitral “uma das grandes obras-primas do Cristianismo” — e a imprensa francesa já noticiou durante a noite desta segunda-feira que terão sido irremediavelmente danificadas pelas chamas.

A chamada “Rosa Sul” ou “Rosa do Midi” foi doada pelo rei Luís IX (1214-1270), desenhada por Jean de Chelles (o primeiro arquiteto a trabalhar na Catedral) e Pierre de Montreuil e foi edificada em 1260. Tem quase 13 metros de diâmetro (mais especificamente, 12.90m) e cerca de 19 metros de altura, se à altura da rosácea for adicionada a altura do seu suporte. Ao contrário de outras rosáceas da catedral, a “Rosa Sul” é dedicada ao novo Testamento, tendo 84 painéis espalhados por quatro círculos e mostrando, por exemplo, cenas da vida de São Mateus. A rosácea teve de ser reconstruída e restaurada durante os séculos XVIII e XIX. No site da catedral, lê-se: “A Rosa Sul simboliza o Cristo triunfante sentado no Céu, cercado por todos aqueles que foram suas testemunhas na Terra”.

A sacristia da igreja foi reconstruida inteiramente entre 1845 e 1850, após os saques e destruição decorrentes dos tumultos em França em 1830 e 1831. Foi nesse período que foram reconstruidos os vitrais das dezoito janelas localizadas nas arcadas dos claustros do edifício. Estes vidrais representam vários episódios da lenda de Santa Genoveva, a padroeira da cidade de Paris. Por baixo de cada janela, era possível ver uma inscrição latina descrevendo a cena reconstruída pelo escultor e artista pariense Alfred Gérente.

Nas janelas altas da nave — a ala central da catedral, onde os fiéis assistem aos serviços religiosos –, renovadas no século XIX, estão também vitrais do francês Jacques Le Chevallier, já do século XX.

Outro marco essencial da Catedral de Notre Dame é as suas famosas gárgulas. No interior, mais especificamente na cripta da Catedral, há também um Museu Arqueológico que era habitualmente visitado por turistas.

Os portais de Santa Ana, da Virgem e do Julgamento

Na fachada frontal da Catedral parisiense Notre Dame estão três portais especialmente simbólicos. Um dos três portais da Catedral é o Portal de Santa Ana, o primeiro a ser instalado na fachada do monumento. A origem do portal não é certa, mas estima-se que tenha sido instalado por volta de 1200. No portal, vê-se Maria com uma coroa, um ceptro e com o filho Jesus ao colo. A colocação deste portal logo na fachada surge como representação da chamada de Maria e Jesus aos fiéis para o interior da sua igreja. À sua direita e à sua esquerda, Maria tem um anjo.

Instalado algures entre 1220 e 1230, o portal central da fachada ocidental da catedral representa a cena do Último Julgamento tal como foi escrita no Evangelho Segundo São Mateus. Por sua vez, à esquerda está o portal da Virgem, instalado na fachada antes do anterior mas depois do Portal de Santa Ana. Este (instalado portanto nas primeiras duas décadas e meia do século XIII) retrata a morte de Maria segundo a narração cristã, a sua ascensão ao Paraíso e a sua coroação como Rainha dos Céus.

Os dez sinos e Emmanuel, que só tocava em ocasiões especiais

Na Catedral de Notre Dame existiam dez sinos. O maior (tinha 2.61m de diâmetro) e mais simbólico chamava-se Emmanuel e era tocado em ocasiões marcantes, como a coroação de reis, o final de grandes guerras mundiais, a visita do Papa, épocas religiosas como o Natal e a Páscoa e momentos de grande consternação do mundo ocidental, como os ataques às torres gémeas World Trade Center a 11 de setembro de 2001. Este sino resistiu à destruição que resultou dos confrontos da Revolução Francesa, no século XVIII. A construção do sino foi concluída durante o século XV e Emmanuel foi reformulado em 1691, por pedido do rei francês Luís XIV.

Outros quatro dos restantes nove sinos da Catedral de Notre Dame foram substituídos por danos provocados durante a Revolução Francesa. Estes quatro sinos que substituíram sinos originais tocam diariamente e foram colocados no topo da torre norte em 1856.

Na torre sul estava o segundo sino de maior dimensão da catedral parisiense, este chamado Maria. Os restantes oito sinos chamavam-se Gabriel, Ana Genoveva, Denis, Marcel, Étienne, Benoît-Joseph, Maurice, Jean-Marie.

A Coroa de Espinhos e a Túnica de São Luís

A origem histórica não é certa, mas há documentos que apontam para o século IV, segundo refere o jornal inglês The Independent. Longe da vista de quem visitava a Catedral de Notre Dame na maior parte do tempo (recentemente podia apenas ser vista e venerada na primeira sexta-feira de cada mês), a Coroa de Espinhos ali presente terá restos da Coroa de Espinhos que crucificou Jesus Cristo, acreditam os fiéis. Esta peça , na sua totalidade, terá tido origem em Jerusalém e chegou a Paris por ação do rei Luís XIV, no século XIII. Acabou por ser salva das chamas, avançou ainda na segunda-feira o presidente francês Emmanuel Macron.

Outra das obras de arte que foram salvas das chamas, segundo já revelou o presidente francês, foi a chamada “túnica de São Luís”, que se acredita que terá sido usada pelo rei de França Luís IX (São Luís) quando morreu numa crusada na Algéria. O antigo monarca francês foi canonizado em 1297 e a túnica — que se acredita sua, até pela sua origem história coincidente e pela estética coerente com o vestuário do rei — tornou-se uma relíquia história.

No interior da Catedral de Notre Dame estava também um objeto que se acredita conter partículas da cruz com que Jesus Cristo terá sido crucificado.

