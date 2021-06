Comprar roupa ficou 2,7% mais barato no primeiro ano da pandemia, segundo cálculos do Observador com base nos dados do índice de preços do consumidor do INE. Uma das possíveis explicações para essa evolução não é apenas a quebra da procura, mas também o facto de o pouco vestuário que se comprou ter sido, fruto do confinamento e do teletrabalho, mais “básico” e de “baixo valor acrescentado”. “A moda no último ano foi branco, preto e azul. E compraram-se, sobretudo, roupa de conforto, de menor valor acrescentado”, explica ao Observador César Araújo, presidente da Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confeção (Anivec).

Porém, daqui para a frente, e à medida que o país (e o mundo) começa a desconfinar, a realidade que se perspetiva é outra. Prepare a carteira, porque a próxima coleção a chegar às lojas (de Outono/Inverno) já deverá vir mais cara — e há uma panóplia de fatores a contribuir para isso.

Mas se essa é uma evolução praticamente certa (como dizem os representantes do setor têxtil ouvidos pelo Observador), há outras que continuam a levantar muitas dúvidas. É o caso dos combustíveis, que sobem de forma mais contínua desde novembro, com algumas oscilações, depois de uma quebra abrupta durante o início da pandemia (lembra-se que o petróleo chegou a atingir valor negativos em abril pela primeira vez na história?). O mais provável é que esta tendência continue — pelo menos, a retoma da atividade económica aponta para isso. Só que, como é habitual no mundo dos combustíveis, há muitos outros fatores em jogo, menos previsíveis — e são os produtores que têm a última palavra.

Já nos supermercados, apesar das disrupções que se mantêm na cadeira de abastecimento, e dos preços das matérias-primas, com alguns aumentos nos preços durante os primeiros meses da pandemia, há quem perspetive agora uma “guerra de preços”. A distribuição, no entanto, rejeita: “Não será com certeza por estarmos a viver num momento de muita tensão nas matérias-primas e do aumento dos custos – porventura com eventuais reflexos nos preços – que vamos ter essa hipotética guerra de preços“, diz o diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), ao Observador. Gonçalo Lobo Xavier prefere chamar-lhe “competitividade” de preços. Eufemismo? Certezas, certezas, só o futuro dirá, mas há indicadores que permitem perspetivar desde já evoluções nos preços dos próximos meses.

O algodão não engana. Como a violação de direitos humanos na China vai encarecer a roupa que compramos

Com o teletrabalho e o confinamento, a procura por novos produtos de vestuários caiu durante a pandemia. O escritório esteve fechado e, se calhar, deixou de ser preciso renovar com mais frequência o leque de blazers ou a gama de sapatos. Provavelmente, não comprou roupa mais especial (para sair à noite, por exemplo) e optou antes por investir em peças mais confortáveis e simples, de uso doméstico (e, talvez por isso, mais baratas). Com a procura a descer, os preços derraparam com ela. No caso do vestuário, a quebra foi de 2,7%, com um importante contributo da categoria “outros artigos e acessórios de vestuário”, cujo preço caiu 10,3%. Aos poucos, já começam, porém, a recuperar, à medida que o desconfinamento avança e o dia-a-dia parece (pelo menos um pouco) mais normal.

O mais certo é que a próxima coleção a chegar às lojas, em agosto, e que começará agora a ser produzida, já venha mais cara do que a anterior. Porquê?

Por um lado, aponta César Araújo, da Anivec, a logística ainda está “desestabilizada”, com a atividade de várias companhias aéreas a manter-se condicionada. Como reflexo, os preços do transporte continuam inflacionados, um custo que os fornecedores podem acabar por refletir no consumidor. “O facto de não existirem aviões a circular por todo o mundo vem agravar o custo do produto porque o preço do metro cúbico [para carga] aumentou“, refere. Um contentor custa hoje “entre quase cinco a dez vezes mais o valor de antes da pandemia, quer seja por carga aérea ou marítima”. A alternativa poderá ser, defende, uma viragem para os produtores de proximidade, que ofereçam produtos com mais qualidade — e, por essa via, mais caros.

Mas não foi só o transporte a ficar mais caro: o mesmo aconteceu com as matérias-primas. E a China teve a sua quota parte nessa evolução, depois de uma investigação da BBC ter denunciado, no final do ano, práticas de trabalho forçado e de discriminação contra a minoria uigur na região chinesa de Xinjiang, que é responsável por 20% da produção mundial de algodão. A revelação levou a que muitas cadeias de moda, como a H&M e a Nike, boicotassem o algodão chinês.

“Uma série de marcas europeias e americanas tomaram a decisão de não utilizar nos seus produtos o algodão dessa região, o que fez com que a China tivesse de ir comprar algodão a outras zonas do globo, como a Índia ou o Paquistão”, o que encareceu o produto final, acrescenta Mário Jorge Machado, presidente da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP).

Além do aumento da procura do algodão ‘normal’ — nomeadamente para os tais artigos mais confortáveis ou para produtos do lar — o período da pandemia também fez subir a procura pelo algodão orgânico, produzido sem recurso a pesticidas nem a fertilizantes. “As pessoas querem artigos mais sustentáveis e associam a palavra ‘orgânico’ à sustentabilidade”, diz o responsável da ATP.

O problema é que “para um terreno produzir algodão orgânico, tem de passar alguns anos entre pousios e colheitas não orgânicas”. Ou seja, embora a procura tenha aumentado, “não houve um correspondente aumento da oferta, pelas restrições na mudança do campo“. Acresce que, na Índia, foram tornadas públicas situações de falsificação de certificados. “Muito do algodão foi desclassificado como orgânico”, o que reduziu a pouca oferta que já existia — e também por aí o preço cresceu.

O cocktail de fatores não fica por aqui. Mário Jorge Machado aponta ainda a “especulação normal neste tipo de situação: quando se nota que há um movimento de procura e a oferta é menor, gera-se um fenómeno especulativo para quem se quer abastecer, e entra-se numa espiral inflacionista“.

Os próprios processos transformativos também encareceram: o consumo de energia e de produtos químicos acelerou e, em Portugal, a subida do salário mínimo, que tem uma grande preponderância no setor, também pesou. “Ou as marcas absorvem este aumento ou o consumidor vai pagar mais pelos produtos, o que é normal que venha a acontecer”.

Por isso, se a coleção que agora está nas lojas ainda não reflete muito a subida de preços (exceto no que toca aos têxteis do lar), a próxima que chegar já deverá vir mais cara. “O aumento dos preços é algo que se vai refletir na próximo coleção“, que começa a aparecer nos estabelecimentos a partir de agosto, antecipa Mário Jorge Machado.

“Guerra de preços” nos supermercados? Distribuição rejeita, mas promoções são para manter

Em contraciclo com o vestuário, os primeiros meses da pandemia foram marcados por um aumento dos preços nos supermercados impulsionado pela maior procura (com os restaurantes fechados, os consumidores tiveram de consumir mais em casa). Os dados do INE revelam que, no segmento dos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas, o preço subiu 0,76% no primeiro ano da pandemia (entre março de 2020 e março de 2021), um valor que foi mais pronunciado nos primeiros meses. Veja-se o caso de abril do ano passado, altura em que o índice de preços do consumidor (calculado com base nos valores de 2012) deste segmento de produtos ultrapassou a barreira dos 108, o que significa que os preços naquele segmento estavam 8% acima dos preços médios registados em 2012.

Para traçarmos uma comparação, em fevereiro de 2020, o mês imediatamente anterior à chegada da pandemia em Portugal, esse índice estava nos 105,633, crescendo para os 105,890 em março e dando um pulo ainda maior em abril: 108,274. Desde então, o IPC naquela categoria tem-se mantido elevado — em abril deste ano estava nos 107,423. Outra comparação: em 2019, o valor não saiu da casa dos 104, nem em 2018, onde oscilou até aos 103.

De março de 2020 a março de 2021, foram as frutas que mais viram o preço aumentar: a subida foi de 10,6%. Uma das explicações possíveis apontada por José Crespo Carvalho, professor do ISCTE e especialista em gestão da cadeia de abastecimento, está relacionada com os frutos tropicais. Com mercados como o Brasil ainda a enfrentar disrupções, a quantidade fornecida tenderá a diminuir e, com isso, os preços a aumentar. Além disso, os primeiros meses da pandemia significaram bloqueios nas cadeias de abastecimento, o que teve como consequência que o consumo se tivesse de virar para produtores mais locais, por vezes mais pequenos e com preços menos competitivos.

Também aqui, o aumento do preço dos combustíveis pode levar, através de um efeito cascata, à subida do preço dos produtos de supermercado? Rui Constantino, economista-chefe do Santander, explica que esse efeito pode acontecer “se se tiver uma subida de custos de tal forma elevada que as empresas não tenham capacidade de absorver na sua margem, ou que a procura esteja de tal forma dinâmica, que as empresas o devem refletir [nos preços]”. Ainda que tal seja possível, as oscilações dos preços dos combustíveis não têm tido um “impacto significativo” nesses bens, refere.

Aliás, ao Jornal de Negócios, o presidente da Centromarca (Associação Portuguesa de Produtos de Marca), diz acreditar até que, devido ao agravamento da situação financeira das famílias, o setor vai “operar num cenário de crise”que, por sua vez, levará a uma “guerra de preços na distribuição, entre os supermercados”. Os efeitos negativos serão antes direcionados para os fornecedores, que verão as suas margens estreitar. “Isto num momento em que os fornecedores já estão a sofrer um fortíssimo inflacionamento das matérias-primas, bem como uma subida no preço das embalagens e nos custos de transporte. Vão levar pancada por todos os lados”.

Ao Observador, Gonçalo Lobo Xavier recusa insistentemente falar numa “guerra de preços”. “Não nos parece que exista. Existe é uma competitividade sadia, transparente, num mercado maduro e que no final do dia vai ser bastante positivo para o consumidor”. O diretor-geral da APED garante que “não será com certeza por estarmos a viver num momento de muita tensão nas matérias-primas e do aumento dos custos”, que existirá “essa hipotética guerra de preços”.

Gonçalo Lobo Xavier diz que não tem “indicação” de que as promoções serão intensificadas, mas afirma que os distribuidores vão “continuar a ter campanhas de promoção para terem produtos a um preço equilibrado“. “Através deste tipo de comportamento não sei onde se consegue ver que há guerra de preços. Há é uma competitividade pelos melhores produtos, pelos produtos portugueses, pela valorização do que é nacional e dos produtos de qualidade”.

Rui Constantino acrescenta, a este propósito, que o consumidor vai, muito possivelmente, alterar o seu comportamento face aos períodos mais críticos da pandemia. “Os consumidores vão estar muito mais flexíveis na forma como fazem as compras. O seu cabaz médio não vai subir tanto porque vão comprar o produto A onde ele é mais barato, e o produto B a outro sítio que também seja mais barato. Vão fazer este picking [seleção]”, diz.

O economista-chefe do Santander não acredita que estejamos a assistir “a uma aceleração significativa do preço do cabaz, sobretudo da alimentação ou bebidas, para poder dizer que estamos perante uma perda significativa de poder de compra”. “Temos algumas pressões inflacionistas, com a subida de algumas matérias-primas, que podem levar ao aumento dos preços do produtor. Uma parte desse efeito vai ficar na margem dos produtores e uma parte será passada para os consumidores, mas algo mais moderado“, considera.

O Financial Times escreve que o aumento do custos das matérias-primas arrisca começar a encarecer, daqui para a frente, os produtos finais que chegam ao consumidor. Segundo o jornal, algumas dos maiores fabricantes mundiais, como a Nestlé, a Procter&Gamble e a Unilever, planeiam aumentar os preços devido à subida dos custos com transporte e embalamento. “Geralmente, quando a inflação rápida atinge a indústria dos bens consumíveis há alguma compressão das margens durante um ano, e depois a maior parte é transmitida ao consumidor”, diz Will Hayllar, partner na empresa de consultoria estratégica OC&C.

A subida do preço das embalagens, por exemplo, está relacionada com a indústria automóvel — um setor castigado pela pandemia e que é um grande consumidor de polímeros de plástico. Com retração desta indústria, os produtores de plástico ajustaram a sua produção, o que levou a uma escassez daqueles polímeros, usados nas embalagens de produtos alimentares. Como consequência, o preço do plástico tem vindo a aumentar.

De facto, muitas cadeias de abastecimento ainda não viram a situação normalizar, o que tem impactos nos preços. “Continuam a existir algumas disrupções em termos de cadeias, dificuldades de ligações internacionais. Alguns países continuam a apresentar níveis de Covid-19 muito elevados, nomeadamente a Índia e outros países asiáticos, que funcionam um bocado como fábricas do mundo”, refere José Crespo Carvalho.

Combustíveis vão continuar a subir? OPEP pode mudar as contas

Com os confinamentos gerais impostos na generalidade dos países a partir de março do ano passado, a procura por combustível desceu e, com ela, caíram os preços. Em abril, pela primeira vez na história, o preço do petróleo atingiu valores negativos em Nova Iorque. Ou seja, os compradores viram-se obrigados a pagar aos armazenadores para se livrarem da matéria-prima que esperavam não conseguir escoar em maio. A procura foi começando a recuperar com o desconfinamento, entre avanços e recuos.

Os preços têm evoluído em alta. Entre janeiro e maio, a gasolina simples 95 ficou 18 cêntimos por litro mais cara, segundo cálculos do Observador com base nos dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). Já no caso do gasóleo simples, o aumento foi de 14 cêntimos por litro.

Com a retoma da atividade económica e o aumento das deslocações no desconfinamento, será “expectável” que o preço dos combustíveis continue a crescer nos próximos tempos, mas, como é comum neste dossiê do petróleo, é tudo “imprevisível”, nota António Comprido, secretário-geral da Associação Portuguesa das Empresas Petrolíferas (APETRO), ao Observador.

Por um lado, o preço dos combustíveis está dependente da evolução da economia e da procura — que está a crescer: o consumo de combustíveis aumentou 59% em abril face ao mesmo mês de 2020, segundo a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE). Por essa via, os preços tenderiam a subir.

Só que, por outro lado, os preços também derivam da oferta, que se comporta de forma muito mais incerta. “Há um peso muito grande dos países da OPEP, que abrem e fecham a torneira da produção de acordo com aquilo que pensam ser os interesses dos países produtores. E, por isso, qualquer decisão tem sempre um impacto grande nos mercados”. Devido à quebra acentuada da procura no início da pandemia, a capacidade de produção “ainda está subaproveitada” e é incerto se os países vão optar por colocar mais produto no mercado, uma decisão que depende também de fatores políticos. Se o fizerem, podem anular o efeito da subida dos preços pelo avanço da procura.

Além disso, importa ter em conta a taxa de câmbio entre o euro e dólar. “Se o euro se fortalecer em relação ao dólar, é favorável para os consumidores porque pagam menos. Se for ao contrário, se porventura houver um fortalecimento do dólar em relação ao euro, vamos ter de pagar mais pela mesma quantidade”. Sem certezas sobre se os preços vão subir, descer ou estabilizar, António Comprido acredita que, pelo menos, as “variações muito significativas que assistimos em anos passados não deverão acontecer“.

Preços dos voos diminuíram 41% em abril

Se o aumento da mobilidade está a levar a uma maior procura por combustíveis, o efeito também se aplica ao tráfego aéreo. Ainda que muitas companhias aéreas continuem a operar condicionadas, a abertura de rotas deverá refletir-se nos indicadores relativos a maio. Porém, os de abril, altura em que muitos (ainda mais) países se encontravam fechados, mostram uma realidade muito negra. Segundo os dados do INE, o índice de preços ao consumidor do transporte aéreo caiu 41% entre abril do ano passado e abril deste ano.

Nos próximos meses de verão, que para muitos significam férias, a tendência deverá ser de recuperação dos preços. “Este indicador vai ter muito volatilidade e um contributo grande para a inflação”, por mais não seja pelo efeito da sazonalidade, diz Rui Constantino. O economista acredita que se pode esperar uma subida de preços à medida que os corredores vão abrindo e a vacinação a acelera. A mesma tendência de aumento chegará a outros setores, o que Rui Constantino considera ser uma “normalização” expectável dos mercados.

“Juntamos aqui os dois efeitos: no ano passado tive uma queda de preços. Este ano tenho uma normalização dos preços, uma aceleração da inflação, mas é porque estou a ter esta normalização ou é porque já começo a ter preços na cadeia que se estão a transmitir? Este último eu acho que ainda não está a acontecer e estamos aqui numa fase de ajustamento de preços relativos fruto da pandemia“.