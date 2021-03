São quase 20 pontos percentuais de diferença, mas os efeitos que venha a ter no aumento do R(t) e na incidência podem ser colmatadas com o reforço das medidas individuais de proteção. Ou seja, mesmo com o aumento da rede de contactos, os cidadãos não podem descurar na utilização das máscaras, no cumprimento do distanciamento físico e na desinfeção regular das mãos. No fundo, “não podemos retomar a normalidade”, diz Carlos Antunes.

Desconfinamento demasiado rápido pode trazer quarta vaga em abril

Mas nem todos são tão otimistas. Manuel Carmo Gomes, epidemiologista da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, antigo conselheiro do Governo e que participava nas reuniões no Infarmed, não está tão confiante que Portugal consiga escapar a uma quarta vaga em breve e diz mesmo que, se o confinamento avançar demasiado rápido e o país atingir o mesmo nível de relaxamento que teve em outubro, isso pode ser o suficiente para que uma nova onda se comece a formar já em abril.

O especialista avisa que é preciso olhar para mais do que a matriz apresentada pelo governo, que relaciona o R(t) com a incidência de contágios em quatro níveis de risco (o famoso gráfico do quadrado com o X): as autoridades de saúde devem estar também atentas à taxa de positividade, ao atraso no rastreio dos casos, aos internamentos e à percentagem de casos confirmados pelos laboratórios mas não introduzidos na base de dados do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE).