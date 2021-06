A ministra da Saúde já o assumiu. Os contágios de Covid-19 na região do Algarve são “preocupantes” e o Rt, o índice de transmissibilidade do vírus, “está seguramente acima de 1” naquela região. Ao que o Observador apurou, o valor está até mais próximo do 2 do que do 1. A média dos últimos 7 dias, segundo os números enviados regularmente para a Presidência da República, atribuem ao Algarve um Rt de 1,62, o valor mais alto do país.

Com subidas mais ou menos acentuadas, a transmissão do vírus está a disparar no país. Para os especialistas ouvidos pelo Observador, voltar a fechar o país em casa não é solução, até porque sem uma ligação direta entre o aumento dos contágios e o número de doentes graves e mortos seria difícil ao Governo justificar essa tomada de posição. Sobre Lisboa, a posição é outra e a maioria defende que é preciso parar o avanço da pandemia com o aumento das restrições. A nível nacional, testar, testar, testar e acelerar a vacinação — enquanto todos vão cumprindo as regras de segurança — continua a ser a melhor aposta.

Olhando para o Rt, era Lisboa e Vale do Tejo quem estava na dianteira na sexta-feira passada, quando foi divulgado o último relatório das linhas vermelhas da pandemia, da responsabilidade do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa). Nessa altura, a região do Algarve estava com um Rt de 1,19, quase colada ao valor da região de Lisboa (1,20). Agora, segundo os números mais recentes a que o Observador teve acesso, Lisboa e Vale do Tejo tem um Rt de 1,36.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Não são as únicas subidas e apenas os Açores (desce de 1,09 para 0,95) escapam à tendência que mostra que a transmissão do vírus está a agravar-se em todo o país. No arquipélago da Madeira, encontra-se o terceiro valor mais alto, com um Rt de 1,40 (era de 0,98). No Norte a subida é de 1,04 para 1,10; no Centro de 1,07 para 1,23; no Alentejo de 1,13 para 1,19. A nível nacional, o índice de transmissibilidade do coronavírus sobe de 1,18 para 1,29.

A subida era previsível, diz Elisabete Ramos, presidente da Associação Portuguesa de Epidemiologia, e frisa que não se pode olhar para as subidas da mesma maneira. “Quando se olha para o valor nacional, está a olhar-se para Lisboa”, diz a investigadora do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. No Algarve, por exemplo, defende que se partiu de uma base mais baixa de casos. O exemplo dos números desta terça-feira revela-o bem: em Lisboa e Vale do Tejo houve mais 648 novos casos, no Algarve foram 70.

Apesar disso, na região algarvia, diz a epidemiologista, é onde os contágios mais aumentam: “Estavam a duplicar a 6 dias, enquanto em Lisboa e Vale do Tejo os casos duplicam a cada 11 dias e, no Norte, a cada 40.”

Sem querer apontar o dedo, para já, à variante Delta do vírus (a indiana), Elisabete Ramos lembra que nos dois últimos fins de semana prolongados metade do país foi de férias para as praias algarvias. “Quando estamos de férias, relaxamos”, conclui.

Nos Açores, o coordenador de saúde pública, Gustavo Tato Borges, concorda. “Lisboa e Vale do Tejo é o problema nacional.” Quanto ao resto do país, lembra que só o Rt não mostra um retrato fiel da pandemia e que é necessário saber qual a taxa de incidência (número de casos por 100 mil habitantes), já que é isso, aliado à velocidade de transmissão, que mostra se a pandemia está, ou não, numa fase de crescimento em que ainda se pode fazer alguma coisa para a controlar. Em Lisboa, defende, faltou atuar a tempo e horas.

“Nada foi feito para parar o crescimento em Lisboa, onde a situação é mais preocupante porque há uma densidade populacional enorme. Assim que passou os 120 casos por 100 mil habitantes deveriam ter sido tomadas medidas e agora a situação estaria, com certeza, mais controlada”, defende o também vice-​presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública.

Apesar disso, Tato Borges sabe que é difícil encontrar equilíbrios entre o que deve ser feito em termos de saúde pública e o que deve ser feito para preservar a economia. “Qual é a legitimidade de restringir a liberdade das pessoas sem mortos? Em termos políticos é muito difícil passar esta mensagem”, argumenta.