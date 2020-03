O livro que agora reeditou, Deixem Passar o Homem Invisível, foi Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, que é um prémio em dinheiro.

É isso, mas é também um prémio que considero o mais importante, por ser dado por pares. A editora – a primeira edição e a segunda são da Dom Quixote – não me tinha dito que o livro estava a concurso e quando me telefonaram a dizer foi uma belíssima surpresa.

Fica mais satisfeito se receber um prémio que escritores credíveis tenham recebido antes?

É evidente. Já ter sido entregue a Cardoso Pires ou a António Lobo Antunes deixa-me muito satisfeito. Os prémios não melhoram os livros, melhoram a visibilidade. E depois dão dinheiro, que é o que importa para quem vive só disto. Tudo o que ganho é tudo o que escrevo, sílaba a sílaba, palavra a palavra.

Porquê a reedição?

A ideia tinha sido conversada com a minha editora, Bárbara Bulhosa, da Tinta da China, e já tínhamos feito o mesmo com o primeiro romance. Enquanto não acabo o novo, pensámos que seria uma boa altura para reeditar. Ela disse-me uma coisa, e quem o releu entretanto também: mantém-se um livro muito fresco, muito atual, com situações que não envelheceram. Passou-se a falar mais de alterações climáticas, que aparecem no romance sob a forma de catástrofes em Lisboa. Nasci em 1967, ano das grandes cheias, um cataclismo que de certa forma precipitou a queda do regime. A juventude portuguesa teve noção de como viviam as pessoas às portas de Lisboa e mesmo dentro de Lisboa. Durante semanas, foram desenterrados corpos da lama, isto enquanto o regime, de forma abjeta, mandava silenciar a imprensa, porque não queria que se soubesse da catástrofe. Foi nesse ano que nasci e o livro tenta de alguma forma reproduzir a hipótese de mais uma grande calamidade, sejam cheias, terramotos, grandes fogos ou um vírus. Sou um caso patológico, mas ao mesmo tempo muito prático: a minha dispensa está cheia de latas de comida e de água para vários dias.

Receia uma catástrofe?

Estamos sempre à beira disso. Sou um otimista, mas não percebo porquê – foi uma frase que disse uma vez e mantenho. Sim, tudo está à beira da catástrofe, sempre. Esta noção talvez seja uma das forças que me movem a escrever, mesmo que não seja sobre isso.

Já pensa nisso há muito tempo?

Houve um acontecimento importante para mim e tem que ver com jornalismo e com a história da Europa. Foi muito simples. Não fui repórter de guerra, nem pouco mais ou menos, mas passei por uma situação que me fez refletir. Quando tinha 15, 16 anos, fiz um inter-rail pela Europa, era assim que se conhecia o mundo, e fui até Sarajevo com um amigo. Conheci Sarajevo em paz. Uns anos depois, no inverno de 1992 para 93, ofereci-me para ir novamente a Sarajevo, mas como jornalista. A cidade estava cercada, havia bombas a toda a hora e muita fome. Tinha conhecido a cidade enquanto jovem turista, com aquele ar militar soviético, e depois como repórter do jornal Público vi-me aflito para sair de lá, não tínhamos dinheiro nem material, os nossos coletes antibala tinham sido emprestados pela GNR, mas só davam para balas de 6,35. Cheguei lá e falava-se da morte de duas pessoas: o vice-primeiro-ministro bósnio e um repórter freelancer de 23 anos, Jordi [Pujol Puente], que agora até tem um prémio de homenagem em Barcelona. Ficámos num arranha-céus todo furado e aquilo tinha sido assim de repente. Tudo isto me despertou para a hipótese de as coisas descambarem muito depressa na vida.

Deixem Passar o Homem Invisível é sobre isso.

Sim, mas com a hipótese da salvação e redenção, nisso também acredito. Há um homem cego que cai num buraco. Esse buraco ficcional tem uma base real, nasceu de quando um autocarro caiu num caneiro de Alcântara, que ficou conhecido como o buraco do Santana Lopes, porque era ele o presidente da Câmara de Lisboa [2003]. Fiz o exercício do “e se”. Se lá cai um autocarro, pode cair um carro; se cai um carro, pode cair uma mota; se cai uma mota, pode cair uma pessoa. É possível em Lisboa uma pessoa ser engolida por um caneiro. A minha ideia era a história do cego que cai no buraco com uma criança e de como eles se salvam debaixo de terra. As pessoas salvam-se contando histórias umas às outras. Sempre foi assim desde a Sherazade.

A literatura é uma forma de redenção?

Sem dúvida. É possível prolongar a vida através da palavra.

Já disse que os livros não são objetos sagrados. Será que o ato de escrever tem alguma dimensão mística?

Há momentos que nos escapam. Costumo dizer que trabalho de cabeça quente. Só a partir de um certo número de horas de trabalho, a partir de um aquecimento forte, é que isto funciona. Se não tiver umas quatro horas pela frente, prefiro fazer outra coisa. Só a partir ali da segunda hora é que a coisa começa. Pode sair um grande borrão, outras vezes já sai um bocadinho aquilo que queremos ou que não sabíamos que tínhamos cá dentro. É o motor interno que está a aquecer as cremalheiras, as ideias também têm cremalheiras, acho eu. Comparo o trabalho de um romance ao trabalho dos piratas. Lança-se uma fateixa e depois outra e outra, até que se consegue abalroar e conquistar o outro navio. As fateixas no romance não se lançam todas ao mesmo tempo.

Quanto tempo demora a escrever um romance?

Normalmente, demorava um ano, quando tinha mais tempo, e agora tenho estado a escrever muito cinema e televisão. Se tiver tempo, consigo num ano.

Uma média diária de quantas horas?

Seis, sete horas, se me levantar às cinco da manhã e não tiver que ir levar crianças à escola. Atenção, a escrita sempre foi assim. A gente escreve e depois tem de começar a cortar, porque as coisas estão mal feitas. Consigo dominar mais ou menos a forma de uma crónica em poucas horas, mas não uma página de um romance. Nem acredito em quem diz que faz a página de forma limpa, acho isso mentira, a não ser que me provem o contrário. Não conheço um exemplo de quem não esteja sempre a escrever, ler e reescrever. Às vezes, a reescrita e o corte e a reanálise demoram muito mais tempo do que a escrita em si.

Quanto menos tempo um texto demora a ser lido, mais tempo o autor investiu na criação do texto. Concorda?

Às vezes, sim. A aparente simplicidade pode vir de um trabalho terrível de limpeza e de encadeamento de sons, porque a literatura é como a música. Se a coisa nos soar mal ao ouvido, está mal escrita, em princípio. Acredito nisso. As coisas têm que ser belas, mesmo que estejamos a contar coisas horrorosas. Têm que ser belas quando nos atingem a cabeça e o coração. Não acredito num livro que não seja capaz de comover, acho que esse é o objetivo mais forte. Às vezes, são frases que até parecem desconexas, mas têm um sentido que chega às pessoas. Não vou dizer que atingi isso, mas esse é o meu maior objetivo: duas ou três frases, um pouco como a poesia. Escrevo muito por ideias ou frases que contêm em si uma longa história. Por exemplo: “O coveiro matou-se.” Isto já tem história da minha vida, história do Alentejo, já tem perguntas e a descrição do que se disse e não se disse, já tem um caso criminal. Que raio de sítio é este em que o coveiro se mata? É um exemplo de como trabalho.

Qual é o seu estilo literário?

Não sei responder. Talvez seja um falso ligeiro ou talvez… Talvez um realismo invertido ou ao contrário. Há qualquer coisa que tento apanhar e que se vê em alguns autores. Acho que os russos faziam isso muito bem, aquilo parece que está à frente dos olhos, mas é mais complexo e pode seguir, como no caso do Gogol, para coisas mais surrealistas: um nariz que ganha vida.

Escreveu assim nas primeiras páginas de Deixem Passar o Homem Invisível: “Numa cave de Alcântara, cem carros afogaram-se ao mesmo tempo, num pacto de morte mecânica. Desconhecidos deram as mãos em corrente e salvaram uma senhora que não sabia nadar mas não largava a carteira.”

Cada frase dessas conta a sua história e está no meio de uma situação descritiva de catástrofe. Porque é que aquela senhora não largava a carteira?

Faz lembrar a crónica jornalística.

Talvez. Aprendi muito com isso, a minha primeira escola de escrita, não de leitor, foi a escrever crónicas. A simplicidade jornalística talvez me tenha dado algumas formas.