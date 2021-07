Foi a era de ouro dos número 10 no futebol italiano. Ariel Ortega no Parma, o jovem Francesco Totti na Roma, o colosso Zinedine Zidane na Juventus, Zvonimir Boban no Milan, o inimitável Roberto Baggio ao serviço de vários emblemas. Mas, garante Jack Beresford (Planetfootball.com), “não havia ninguém como Manuel Rui Costa”. Ele era “a incarnação do jogo bonito”. O “arquétipo do número 10”, analisa James Cormack (90minutes.com): “Notavelmente elegante em posse, capaz tanto de deslizar através das tentativas de corte como de penetrar as defesas com passes elaborados, as suas origens no futsal tornavam-no mestre dos espaços apertados e era capaz de manipular a bola e os adversários com o mais subtil toque.”

O português sempre assumiu a sua admiração por Michel Platini e as características do seu jogo faziam justiça a essa inspiração, mas para muita gente em Florença, a comparação fazia-se com outro gigante do futebol: o brasileiro Sócrates, o “Doutor”, que passara pela Fiorentina na década anterior: ambos tinham a potência física, a visão de jogo, a inteligência dos predestinados. E ambos eram fumadores.