Daqui a sete meses, a China pode voltar a fazer história no panorama da exploração espacial ao tornar-se o segundo país a aterrar em Marte — um feito nada fácil de conquistar em que apenas os Estados Unidos já tiveram sucesso. O resultado da missão Tianwen-1, lançada na madrugada da última quinta-feira, 23, sem aviso prévio pelo governo chinês, é como escolher cara ou coroa e depois lançar uma moeda ao ar: de todas as missões marcianas lançadas até agora, apenas 50% tiveram sucesso. Mas a China tem-se mostrado ambiciosa. E depois de se ter tornado o único país a aterrar no lado oculto da Lua, tinha mesmo de tentar.

Rui Curado Silva, investigador no Departamento de Física da Universidade de Coimbra e coordenador do Grupo de Instrumentação Espacial do Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas (LIP), acredita que o país de Xi Jinping tem capacidade tecnológica para o sonho marciano. Só não tem a certeza. Desde 1997 que colabora com cientistas chineses através da Academia das Ciências da China, mas ainda há espaços que nunca pode visitar e informações a que nunca teve acesso. Porquê? É mesmo assim, com o regime chinês. Por lá, não se fazem grandes perguntas: “Nunca sabemos quem nos está a ouvir”.

Em entrevista ao Observador, o investigador explica como é a relação entre os cientistas chineses e os ocidentais, como o país evoluiu desde os anos 90 até agora, os desafios de trabalhar com tanto secretismo e os preconceitos contra os colegas asiáticos — porque eles existem, confirma Rui Curado Silva, que recorda ainda aquela vez em que era a única pessoa da aldeia com roupa lavada e passada a ferro.

O que é que a China vai fazer a Marte?

Esta missão tem duas naves espaciais — uma que vai orbitar à volta de Marte quando lá chegar e outra que vai aterrar para fazer análises do solo, estudos de geologia e da atmosfera. É um bocado semelhante à MarsExpress da ESA [Agência Espacial Europeia], na qual a aterragem do rover não correu bem e só sobreviveu a sonda, que até hoje tem fotografado o planeta com excelentes resultados.

Quando falamos de estudar a atmosfera e o solo marciano, estamos a falar de estudar exatamente o quê?

Eles querem estudar a composição do solo e fazer um mapa geológico de Marte. Querem também perceber quais são os lugares onde pode haver água, sobretudo debaixo do solo — que é o mais provável em Marte, depósitos de gelo debaixo do solo. E outra coisa que querem fazer é saber como é o campo magnético e gravítico do planeta.

Qual é o interesse científico disso?

Sobretudo estudar as condições de habitabilidade de Marte. Mas mesmo que existam depósitos de água gelados no subsolo, dificilmente isso seria uma grande solução para as missões de colonização de Marte. Isso obrigaria a que as missões fiquem quase obrigatoriamente a esses sítios, mas podem não ser os melhores, por outros motivos. A missão tripulada a Marte tem tantas complicações que ficar dependente de um bloco de gelo no subsolo podia ser mais um problema do que uma solução. Se calhar é mais simples, num processo de colonização, procurar outros métodos de produzir água.