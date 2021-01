Quis o destino que o músico e compositor Rui Galveias chegasse a porta-voz de um sindicato em março de 2020, o mês que trouxe para Portugal a pandemia da Covid-19 mais os seus efeitos devastadores. E logo o Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (CENA-STE), que ao longo do ano acabou por ter um papel muito interventivo face aos efeitos das medidas de contingência.

Com salas compulsivamente fechadas, restrições à circulação, horários apertados, lotações reduzidas e produções e eventos cancelados, artistas, técnicos e criadores da área cultural ficaram desempregados e empobrecidos, com dramas pessoais de efeitos imprevisíveis. “Será lembrado como um dos anos mais difíceis para a cultura, lembrado pelos dias adiados, cancelados, encerrados”, escreveu o CENA-STE em novembro, no Facebook. “Mas será também recordado como o ano em que nos demos conta do quanto temos em comum, do quanto fazemos falta uns aos outros”, autores, técnicos e público.

Aos 50 anos, o coordenador, porta-voz e membro da direção do CENA-STE, com cerca de uma década no sindicalismo (foi dirigente do STE, antes da fusão com o CENA, em 2017), protagonizou críticas frequentes ao Governo e em particular à ministra da Cultura, Graça Fonseca. Esteve em várias manifestações de rua pelo fim da precariedade na cultura, pelo aumento do orçamento público para as artes e contra o atraso, e os montantes, dos apoios prometidos pela ministra para conter a crise económica da pandemia — cerca de 38 milhões distribuídos a partir de agosto, cinco meses depois da chegada do coronavírus, que terão chegado a pelo menos nove mil trabalhadores da cultura.

Ao mesmo tempo, é também Rui Galveias quem tem ido ao Palácio da Ajuda desde junho para se reunir com Graça Fonseca e outros membros do executivo na discussão, ao lado de outras estruturas representativas dos profissionais das artes, do há muito reivindicado Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura, cuja versão final chegou a estar prevista para dezembro e só deverá ver a luz do dia em fevereiro, na melhor das hipóteses. O último encontro foi a 29 de dezembro.

Em entrevista ao Observador, através de videochamada, Rui Galveias afirma que a atual crise na cultura é pior do aquela que o país viveu a partir de 2011 e tem evidenciado as “fragilidades do setor”, nomeadamente a falta de vínculos contratuais estáveis. Uma crise que se reveste de “uma violência que vai perdurar por alguns anos”. Paradoxalmente, acrescenta, os efeitos nefastos da pandemia nas empresas públicas e privadas de cultura e entretenimento levou ao aumento do número de sindicalizados e a um baixar da guarda no tradicional antagonismo entre o sindicato e os empregadores.

Sem perder o bom humor, Rui Galveias analisa as relações com o Ministério da Cultura, qualifica o trabalho de Graça Fonseca e revela que trabalha de graça para o sindicato. Já depois depois da entrevista, o CENA-STE associou-se a outras organizações e convocou para o próximo dia 30 de janeiro o protesto “Na Rua Pela Cultura”.

[Rui Galveias, de pé à direita, numa ação em 2018 no Centro Cultural de Belém:]

O seu cargo é o de coordenador do CENA-STE?

Sim, é um cargo que me responsabiliza, que me leva a organizar e distribuir trabalho, a ser porta-voz. Não se é escolhido por eleição, é uma escolha da direção do sindicato.

É o terceiro coordenador da mesma direção, depois de André Albuquerque e Hugo Barros. Porquê tantas mudanças?

Tem a ver com as características das nossas profissões. Todos trabalhamos na área cultural. O André e o Hugo fizeram um ótimo trabalho, mas a certa altura precisaram de voltar à vida profissional. Quando alguém assume a coordenação pode querer que seja uma tarefa remunerada ou não. No meu caso, decidi não ser remunerado. Foi a minha opção. Se sentisse que estava a prejudicar a minha vida, optaria por ser.

Ter assumido funções em março, no início da pandemia, foi coincidência?

Foi, teve a ver com os ciclos de desgaste desta tarefa. Numa semana em que temos uma ação de luta, damos dezenas de entrevistas, somos acordados, temos de responder… Não podemos pôr o sindicato em espera, temos de dar a cara. Como o meu trabalho é a música, sou guitarrista e compositor, e a rotina de trabalho se suspendeu desde março, acabei por ter mais tempo. Lancei em fevereiro um disco de um grupo chamado El Sur, trabalho também com o Jorge Rivotti, com um conjunto de outros artistas, como a Madalena Vitorino…

Quantas horas por semana dá ao sindicato?

Este ano, devido às circunstâncias, foram muitas horas. Mas consigo gerir. Como dizia, a perspetiva de concertos desapareceu. De 30 concertos possíveis fizemos três. Todo o potencial de trabalho foi destruído.

Mas se não é remunerado, como consegue subsistir?

Com muitas dificuldades, apertámos o cinto. A minha companheira tem um trabalho fixo, felizmente, e também faço alguns trabalhos de design. Venho de pintura, sou músico autodidata, embora tenha tido alguma formação pelo caminho, e em tempos tive uma pequena agência de design. Ainda vou fazendo alguns trabalhos. Juntei a isso algum trabalho de produção na área do grafitti e da arte urbana. Esta coisa de ser multifunções protege-nos um pouco, se fosse só músico nem agora nem nos anos anteriores conseguia sobreviver normalmente.