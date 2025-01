Rui Garcia viveu numa carrinha durante um ano para poder dar aulas longe de casa. Agora, pede boleias para se deslocar até à escola

O sindicato propõe, por isso, a existência de dois apoios: um para professores deslocados que “valorize” a profissão; e outro destinado a fixar professores nas “zonas carenciadas” onde há várias escolas com falta de docentes, em vez de um apoio escola a escola. Das 811 escolas e agrupamentos do país, 234 são consideradas escolas carenciadas, onde os alunos estiveram sem aulas durante, pelo menos, 60 dias consecutivos.

O problema, insiste Francisco Gonçalves, é estrutural: “Tivemos 3.981 professores aposentados durante 2024 e em 2025 o número vai chegar perto dos 5 mil.”

Uma leitura semelhante é feita pelo Movimento Missão Escola Pública. Cristina Mota, porta-voz do movimento que se apresenta como “independente, apartidário, formado apenas por professores”, explica que o número de professores deslocados, com “a casa às costas” tem tendência a diminuir. Mas não pelas melhores razões. “As condições, como as rendas das casas, estão a agravar-se. A falta de professores é cada vez mais grave.”

Em outubro, o movimento lançou um inquérito onde questionou, entre outros temas, a situação profissional dos docentes. Numa amostra de 1.400 professores, 8% responderam que eram deslocados. “Se elevarmos a amostra ao número total de professores no país, seriam 8 mil” docentes em todo o país a dar aulas em zonas distantes da sua residência.

Cristina Mota partilha das críticas da Fenprof ao apoio aos professores deslocados. “Vai apenas deslocar o problema. Vai diminuir ainda mais o número de professores colocados nas escolas não-carenciadas.” O Movimento Missão Escola Pública tem ainda conhecimento de casos de professores que, mesmo tendo acesso ao apoio (que pode chegar a 450 euros mensais), “ficaram a receber menos do que recebiam sem o subsídio”, por causa da forma como esse valor é tributado.

O Governo continua longe de resolver o problema, acusa Cristina Mota. “A preocupação é diminuir o número de alunos sem aulas, não é diminuir a precariedade, o objetivo não é o bem estar dos professores.”

As histórias dos professores com a “casa às costas”

Joana, Georgina, Daniel e Diana nunca se cruzaram, mas as suas vidas não são assim tão diferentes. Vivem com a “casa às costas” e não recebem qualquer tipo de apoio do Governo por darem aulas em escolas distantes dos seus locais de residência.

Daniel Nunes tem 35 anos e dá aulas em Setúbal há dois, como professor de História. Nasceu e foi criado em Montemor-o-Velho, a 240km de distância do sítio onde hoje trabalha. Depois de passar pelos Açores e por Loures, hoje é mais do que um professor de História na Escola Secundária Dom Manuel Martins. Diz ao Observador que tem mais de 450 alunos e que leciona cinco disciplinas diferentes, como História, Geografia, Cidadania, História de Arte e TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação).

“Aproximar-me de casa não é fácil.” Daniel vive numa casa arrendada a 240km de distância da cidade onde cresceu, mas não recebe o apoio que o Governo prometeu a professores deslocados. “Todos os apoios que o Governo prometeu esbarram na realidade dos professores” e o apoio à deslocação é um deles, uma vez que Daniel não é professor numa escola considerada carenciada.

“Há sempre uma esperança de as coisas irem melhorando de certa forma“, admite. O apoio que não chega a professores como Daniel “poderia fazer toda a diferença”. Mas, como não trabalha numa escola considerada carenciada, coisas simples como ir a casa “não são sustentáveis“.

Georgina Espírito Santo tem 40 anos e, tal como Rui Garcia, é professora de Educação Física. Dá aulas desde 2006 e, nos últimos 20 anos, trabalhou quase exclusivamente nas regiões de Lisboa e Alentejo. Hoje, apesar de ter nascido em Santa Maria da Feira, dá aulas na Pontinha, em Odivelas, a 290km de distância.

Ao Observador, diz que, “em princípio”, está quase a conseguir ficar colocada perto de casa, mas reconhece que “é uma idade tardia para se conseguir estabilidade”. Não consegue pagar mais do que um quarto em Lisboa.

Também para Georgina, o apoio à deslocação não é uma solução. A escola onde dá aulas não é carenciada, “mas a escola do lado é”. A professora de Educação Física fala de um sentimento de “injustiça”. “A minha escola só não é carenciada porque professores como eu sujeitam-se a vir para cá, mesmo sem apoios.”

346km separam a cidade da Maia do Seixal. É essa a distância que Joana Ornelas Borges teve de percorrer para poder dar aulas de Filosofia este ano letivo. É a primeira vez que tem um horário completo, mas foi contratada pela escola como uma “escolha de recurso”, por falta de professor. Ainda assim, também não recebe o apoio prometido aos professores deslocados.

“Até agora estive sempre a fazer substituições, estou um bocadinho menos precária este ano”. mas o horário de Joana na escola onde dá aulas apenas dura até dia 31 de agosto. Depois, o relógio volta a contar do zero, volta a arrumar as coisas no carro, e espera para saber onde vai ficar colocada. Ao Observador, descreve um esforço “quase impossível”. “Quero viver no Porto, na cidade onde nasci e onde estudei. Quero voltar o mais rapidamente possível.”

Tal como Georgina, Joana só consegue arrendar um quarto para viver. Vive em Lisboa, trabalha no Seixal e nasceu na Maia. Sente que vive “literalmente, com a casa às costas“. Já pensou em desistir, mas para já “resiste”. “Apesar de gostar muito do que faço, merecia muito melhores condições.”

Diana Lopes começou a dar aulas em 2005, mas só entrou para os quadros 14 anos depois, no ano letivo de 2019/2020. Nasceu em Viana do Castelo, mas hoje é professora de Matemática no agrupamento de escolas Braancamp Freire, em Odivelas. São 385km de distância.

“Já dei aulas pelo país inteiro, de Braga a Faro”, conta, admitindo que esteve perto de “desistir do ensino”, por acumular “horários incompletos” e viver “sempre com a casa às costas”. Foi quando teve “a sorte” de ficar colocada em Lisboa. Desde que dá aulas que vive em quartos, “nunca com condições para ter uma casa” própria. Da primeira vez que deu aulas em Lisboa, chegou a procurar quartos “em vários hóteis” para poder passar as primeiras noites e quando esteve em Alenquer, acabou por dormir “no sofá da sala de uma senhora” que não conhecia, mas que prometeu ajudar.

Em vários anos de ensino “nunca” recebeu “nenhum apoio”. Mas teve esperança quando leu as notícias que davam conta do plano do atual Governo para apoiar professores deslocados. “Pensei que a minha escola estivesse na lista (de escolas carenciadas), até porque não conseguiu professor de francês nos últimos dois anos. As escolas ao lado, no Bairro Padre Cruz, têm direito a apoio. É uma injustiça muito grande. Este apoio ou é para todos ou não é para nenhum, não pode ser só para alguns.”