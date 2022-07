Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É uma das obras mais esperadas na cidade do Porto, após quatro anos de uma complexa empreitada de restauro e conservação com alguns contratempos, o Mercado do Bolhão vai reabrir ao público a 15 de setembro. O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, apresentou esta sexta-feira a imagem gráfica do mercado municipal, garante que os trabalhos estão praticamente concluídos, mas parece faltar o consenso entre os 64 comerciantes históricos, que desde maio de 2018 vendem os seus produtos num espaço temporário situado no outro lado da rua.

