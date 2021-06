Os assessores de Rui Moreira receberam a equipa do Observador às 11 horas, na casa do autarca, na Foz, escondida na neblina fria que vinha do mar. A entrevista acabou por decorrer no jardim, ao ar livre, com a devida distância de segurança entre todos. Charlie, o pequeno cão de Moreira, ignorava todas as regras de etiqueta e corria entre a parafernália de câmaras, micros e cabos, mas, por razões de segurança — chegou a ser acidentalmente pisado por um dos técnicos do Observador — e para evitar interrupções involuntárias, acabaria por ser retirado já depois de Rui Moreira chegar, pontual, às 11h30. Estava tudo pronto para a entrevista.

O caso Selminho acabou por dominar os primeiros minutos da entrevista, com Moreira a sugerir que Rui Rio é o grande responsável pela “campanha suja” de que o autarca se diz vítima desde 2017 e que o líder do PSD teve sempre informação privilegiada junto do Ministério Público. “Rio ou é adivinho, ou já sabia que eu ia a julgamento muito antes de todos.”

Não foi o único visado por Moreira. Para o autarca, que se recandidata ao seu terceiro e último mandato, Vladimiro Feliz, candidato do PSD, tem feito pouco mais do que ser a “voz do dono” e tem protagonizado “ataques pessoais e muitas vezes soezes”. Sobre Tiago Barbosa Ribeiro, do PS, poucas palavras: “É da ala esquerda do partido, é um homem que admira a revolução cubana e outras coisas…”.

Nesta entrevista, Rui Moreira deixou ainda uma premonição e uma promessa: haverá mais vida no movimento independente depois da sua saída; e, no que depender dele, cumprirá o mandato até ao fim.

“Rio ou é adivinho, ou já sabia que eu ia a julgamento antes de todos”

Começo precisamente pelo processo Selminho e pelas suas consequências políticas. Quando conheceu a decisão instrutória, voltou a aludir a campanhas sujas e ao facto de o caso ter surgido em vésperas de eleições. Está a sugerir que o Ministério Público e a juíza de instrução têm motivações políticas?

Relativamente a uma juíza, de maneira alguma. Não deixa de ser um facto assinalável e uma coincidência — e as coincidências são o que são — que esta situação tenha surgido há quatro anos, também na pré-campanha eleitoral. Depois o Ministério Público arquivou o assunto e para mim estava resolvido. Agora, sem percebermos porquê, o assunto surge outra vez e num calendário que pode ser coincidência, mas não deixa de merecer estranheza, mais uma vez num período antes das eleições.

Disse que não queria entrar em teorias conspirativas, mas que qualquer coisa haveria. Quando fala nessa coincidência, sugere que há alguém por detrás. Queríamos perceber quem é. É o Ministério Público que tem essa motivação política? Da própria juíza? Dos seus adversários políticos ao enviar denúncias para justiça? De onde virá o que sugere não ser coincidência?

Não lhe sei dizer. Naturalmente que, se eu soubesse, já teria dito. O que assinalo é que é uma coincidência. Compreende-se que é estranho que um caso que foi arquivado há quatro anos depois do Ministério Público ter feito uma extensa investigação sobre o assunto e um enorme relatório sobre essa matéria surja de novo exatamente quatro anos depois.

Enquanto recandidato às eleições autárquicas, está a insistir na tese da coincidência e a sugerir que há alguém com intenções de o prejudicar. É correto, do ponto de vista político, alguém que é detentor de um cargo político lançar esse manto de suspeição sobre o Ministério Público?

A questão não é se é correto ou não. Isso deixarei que sejam os portugueses, e os portuenses em particular, a julgar. Há uma coisa que, no entanto, é verdade e não posso omitir: alguns dos meus adversários políticos pareciam saber disto antes de eu saber e antes de a comunicação social saber porque houve declarações nesse sentido.

Refere-se a quem?

Foram feitas declarações políticas sobre esta matéria.

Rui Rio?

Nomeadamente por parte do senhor presidente do PSD. Portanto, como um prenúncio de alguma coisa que ele parecia já saber. A partir desse momento é lícito que eu faça esta constatação, que de facto é no mínimo surpreendente que isto surja exatamente num período antes das eleições.

Isto significa que mantém em aberto a hipótese de Rui Rio ter tido informação privilegiada por parte das autoridades judiciais?

Ou então é adivinho. E se é, eu não sou. Eu não adivinho estas coisas.