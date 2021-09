Tiago Barbosa Ribeiro falou com o Observador com algum barulho de fundo: a entrevista foi feita na sede de candidatura, em plena Avenida dos Aliados, e os autocarros a passar — assim como os transeuntes curiosos — foram uma constante. Mas o verdadeiro ruído de fundo que o candidato do PS à Câmara Municipal do Porto tem para combater diz respeito à sua própria candidatura, já que se multiplicam os nomes do PS — António Costa incluído — a assumirem publicamente que a missão de ganhar o Porto é difícil, se não impossível.

O próprio candidato admite que Rui Moreira tem “vantagem” e insiste que “estas eleições não são uma prova de vida”, mas estabelece uma fasquia difícil: “Não ganhar é sempre uma derrota”. Sobre o facto de ter sido escolhido pelo partido depois de Eduardo Pinheiro — o secretário de Estado acabaria por recuar depois de muitas pressões internas — Tiago Barbosa Ribeiro é taxativo: Pinheiro “nunca foi” candidato. Mas foi convidado? “Eu não fiz esse convite”. Ficam claros os desentendimentos no PS/Porto, mas Barbosa Ribeiro faz por matar o assunto: “O candidato que foi votado fui mesmo eu”.

O socialista prefere falar dos desentendimentos com Moreira, que acusa de “agir como se a campanha fosse um incómodo e o escrutínio um ataque de caráter”. O socialista ainda não divulgou o próprio programa — conta fazê-lo na próxima semana — mas ao Observador adianta algumas propostas, como o objetivo, a seis anos, de construir três mil casas para arrendamento acessível, com T1 a menos de 250 euros.

“O secretário-geral está muito empenhado na vitória no Porto”

António Costa já disse publicamente que as perspetivas no Porto são de que Rui Moreira volte a ganhar. Eduardo Vítor Rodrigues, socialista, presidente da Câmara de Gaia e da Área Metropolitana do Porto, disse mais: “No Porto, ninguém ganha a Rui Moreira”. A sua candidatura é um pró-forma?

Não, de forma alguma. Não é um pró-forma e não me cabe a mim fazer análise política sobre candidaturas, muito menos candidaturas do PS.

Estava a pedir-lhe um comentário a palavras de camaradas seus de partido, nomeadamente do secretário-geral do PS.

O secretário-geral do PS está muito empenhado na vitória no Porto. Ele quer uma vitória na cidade do Porto.

Mas não parece acreditar muito nela.

Ele esteve no distrito do Porto na apresentação de todos os candidatos, em Vila do Conde. Obviamente o PS, quando entra em qualquer eleição, entra para ganhar. Portanto não ganhar, para o PS, é sempre uma derrota.

Então como é que comenta as palavras de Eduardo Vítor Rodrigues?

Existem eleições que são mais fáceis e eleições mais difíceis. Não tem a ver especificamente com o atual incumbente da Câmara do Porto. Todos nós entendemos que um presidente em exercício que se recandidata a um terceiro e último mandato tem teoricamente vantagem sobre quem entra nessa disputa, porque está no exercício do poder e porque a partir do poder consegue também ter outro tipo de reforço da sua própria campanha eleitoral, muitas vezes misturando o que é o município e o que é a sua campanha, como tem vindo a acontecer ao longo das últimas semanas. Dito isto, o PS está nesta campanha com muita força. E há uma coisa que saliento: a cidade do Porto tem dado ao longo dos anos muitas surpresas na noite das eleições, em especial nas autárquicas.

Muito concretamente: quando António Costa diz que é difícil outro resultado que não a vitória de Rui Moreira e Eduardo Vítor Rodrigues diz que no Porto só Rui Moreira ganha, não se sente fragilizado? Acha normal que duas figuras desta dimensão do PS admitam para quem quiser ouvir que o PS está derrotado à partida?

Creio que essa intervenção de Eduardo Vítor é numa entrevista com alguns meses que não tem a ver especificamente com um comentário à realidade autárquica. Nem a de António Costa. Eduardo Vítor é um grande presidente em Gaia e fez um percurso muito difícil e exigente contra um destacado dirigente e presidente da câmara do PSD, Luís Filipe Menezes, que por sua vez foi derrotado aqui no Porto quando toda a gente o considerava vencedor antecipado. O Eduardo Vítor disputou essas eleições em Gaia e venceu-as. Entendo que sobretudo as eleições autárquicas são muito marcadas por dinâmicas locais que não estão propriamente apreendidas pelo espaço mediático mais amplo. Acho mesmo que as autárquicas, no caso do Porto, estão muito longe de estar decididas. Sinto muito descontentamento nas ruas com o atual presidente da câmara. Vamos a este combate com toda a determinação e com a presença do secretário-geral nesta campanha, naturalmente.

Ainda que desvalorize as declarações de António Costa e Eduardo Vítor Rodrigues, eles disseram o que disseram. Também é verdade que não foi a primeira escolha do PS para ser candidato. Se o partido, a começar pelo secretário-geral, diz que não acredita na vitória; se não foi a primeira escolha do partido; como é que espera que os portuenses olhem para si como primeira escolha para a Câmara do Porto?

Gostava de clarificar essa questão da primeira e segunda escolha. Primeiro, relativamente aos calendários. O PS tomou a sua decisão relativamente ao Porto e a outras autarquias do país efetivamente mais tarde do que aconteceu, por exemplo, com o PSD.

Isso não prejudicou a sua preparação para a campanha?

Não. Quer dizer, vejo que há candidatos que estão há muitos meses no terreno na cidade do Porto e nem por isso estão especialmente mais bem colocados. O que fizemos a nível do PS foi primeiro resolver os problemas com que nos debatíamos na frente sanitária, na frente da pandemia, na frente económica e depois avançar para a questão autárquica. Estas eleições não são uma prova de vida, como parecem ser para o PSD. Relativamente à outra matéria, é preciso separar o que foi sendo dito, escrito e comentado do que efetivamente estava a acontecer. Pude ler muitas notícias, muitas dessas colocavam-me nessa disputa muito antes de ela surgir, e foram lançando pré-candidatos…

Mas Eduardo Pinheiro não era o candidato do PS?

Não, nunca foi. Nunca foi votado como candidato do PS.

Foi anunciado como tal.

Não chegou a ser anunciado. O Eduardo Pinheiro, de quem sou amigo, é um grande governante, que faz parte do Conselho Estratégico desta candidatura.

Foi convidado para ser candidato. Isso é verdade.

Não vou comentar convites que possam ou não ter sido feitos. Eu não fiz esse convite e portanto não me cabe a mim…

Está a dizer que Eduardo Pinheiro não chegou a ser convidado?

Não vou pronunciar-me sobre convites que possam ou não ter sido feitos. Aliás, a discussão neste momento, a cerca de duas semanas do fecho desta campanha, é extemporânea. Eduardo Pinheiro é alguém que está concentrado no seu trabalho. Esteve na apresentação da minha candidatura, tem dado o seu contributo, já esteve em vários momentos da campanha. Não há aí qualquer questão. No PS, o candidato que foi votado fui mesmo eu. Portanto o candidato escolhido por unanimidade, que tem o apoio dos órgãos do PS, sou eu. Porquê? Sou presidente da concelhia do PS/Porto, sou autarca na cidade há 12 anos, tenho participado política e civicamente, é a cidade onde trabalho — estou deputado há seis anos, mas sou quadro de uma empresa aqui do Porto, vivo no Porto, tenho a minha família no Porto.

Disse que Eduardo Pinheiro não recebeu qualquer convite. Quando Eduardo Pinheiro desistiu da eventual candidatura, o próprio disse ter recebido com orgulho o convite de Manuel Pizarro, líder da federação do PS/Porto.

Eu disse que eu próprio não tinha feito nenhum convite.

Portanto, houve aí uma falha de comunicação entre si e Manuel Pizarro.

O PS no Porto sempre teve este processo de participação tendo por base duas linhas de orientação: a escolha de um perfil, e ele foi feito; e uma declaração de princípios para os candidatos…

Já percebemos que Manuel Pizarro queria a candidatura de Eduardo Pinheiro e Tiago Barbosa Ribeiro, enquanto líder da concelhia, não quis.

Não, de forma alguma. Nem houve nenhum tipo de disputa, nenhuma divergência nesse sentido. Há um total alinhamento entre mim, o presidente da federação, o Eduardo Pinheiro e o secretário-geral do PS relativamente a esta matéria. E sempre houve. Houve muita coisa que foi escrita e dita…

O que é que está a desmentir, exatamente?

Foram colocados vários nomes como possíveis candidatos, incluindo eu próprio. Foi sendo dito e escrito que tinham sido feitos alguns convites a outras pessoas, que também foram sendo colocadas nessa roda mediática sem que essas pessoas alguma vez sequer pensassem nesse tipo de enquadramento para si próprias. Portanto não cabia ao PS/Porto estar a comentar notícias, o que fizemos foi aprovar um perfil do candidato à câmara por unanimidade, e depois votar um candidato por unanimidade nos órgãos do PS.

Está a falar em alinhamento, mas quando Eduardo Pinheiro desistiu António Costa veio manifestar publicamente a sua solidariedade para com ele e pôs a solução nas mãos das estruturas. Eduardo Pinheiro foi boicotado pelas estruturas?

Não, de norma nenhuma. Nem sequer nos pronunciámos sobre isso. Como referi, ele está a participar na minha candidatura, no meu programa. Não sei que mais possa referir para mostrar que ele está empenhado nesta candidatura.

Mas porque é que Eduardo Pinheiro precisava dessa solidariedade do secretário-geral?

Tem de perguntar ao Eduardo Pinheiro.