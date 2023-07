Num testemunho recente, a propósito do centenário de Madalena de Azeredo Perdigão, Rui Neves recordou ao Observador o primeiro contacto com o festival que se tornaria num verdadeiro projeto de vida: “De 1983 para 84 surgia o ACARTE da Fundação Calouste Gulbenkian, dirigido por Madalena de Azeredo Perdigão, uma nova unidade institucional vocacionada para apresentar novos horizontes estéticos versando novas músicas, o jazz, a nova dança, a performance, áreas artísticas que demonstravam franca inovação. Foi este o cenário em que surgiu o festival Jazz em Agosto, os Encontros ACARTE e o ciclo Nova Música Improvisada.”

Com o festival, explica Rui Neves, a diretora do serviço ACARTE – integrado no recém aberto Centro de Arte Moderna – “queria sobretudo testar se havia público em Lisboa no verão, apresentando com entrada livre, no anfiteatro ao ar livre, quatro grupos portugueses propostos pelo Hot Clube de Portugal, os mais importantes na altura: a cantora Maria João, os pianistas António Pinho Vargas e Mário Laginha, o Sexteto de Jazz de Lisboa. A adesão massiva de público foi decisiva para uma eventual continuidade”. No ano seguinte, e já depois de se terem conhecido a propósito do 1º Festival Internacional de Música de Lisboa, Madalena de Azeredo Perdigão convidou Rui Neves, desta vez para levar a efeito um festival internacional mais ambicioso, em 1985. Foi assim que começou a sua aventura no Jazz em Agosto, primeiro como consultor de jazz para a fundação e de seguida como diretor artístico do festival que chega por estes dias à sua 39.ª edição.

Quase 40 anos depois, Rui Neves mantém-se como a figura por detrás daquele que é um dos mais importantes eventos dedicados ao jazz em Portugal – pela longevidade, mas também pelos nomes que tem trazido até aos auditórios da Fundação e a Portugal. Atualmente, o Jazz em Agosto, cuja edição deste ano decorre entre 27 de julho e dia 6 do próximo mês, é um festival fruto de trabalho, imaginação e resiliência perante um género musical, como diz, sem “fronteiras definidas” e com “genes de mudança”, que pouco e pouco encontrou um público que o estima. Em entrevista ao Observador, o diretor artístico do festival analisa o atual panorama do jazz em Portugal, o papel das mulheres cada vez mais destacado neste género e a importância do transe e dos ritmos sonoros de origem africana, que marcam a presente edição.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.